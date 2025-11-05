La Guardia Civil esclarece 13 delitos de daños y robos en interior de vehículos en Villanueva de la Reina

La Guardia Civil de Villanueva de la Reina ha detenido a una persona, de 20 años de edad, vecinos de la localidad Andújar, como presunto ... autor de 13 delitos de daños, hurto y robo con fuerza en interior de vehículos.

La investigación se inició tras varias denuncias de ciudadanos, que durante la madrugada del día 1 al 2 del pasado mes de octubre, habían sufrido daños y robos en el interior de sus vehículos, encontrándose estacionados en la población de Villanueva de la Reina.

Los agentes mediante las indagaciones y análisis de las evidencias obtenidas durante las inspecciones oculares, han logrado identificar y detener al presunto autor de los hechos. Las diligencias y detenido han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de Andújar. El presunto autor cuenta con antecedentes por delitos contra elpatrimonio, como informan desde la Benemérita.