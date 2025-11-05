La Guardia Civil esclarece 13 delitos de daños y robos en interior de vehículos en Villanueva de la Reina
SUCESOS ·Un joven natural de Andújar ha sido detenido por los hechos que investiga la justicia
JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ
COMARCA
Miércoles, 5 de noviembre 2025, 13:53
La Guardia Civil de Villanueva de la Reina ha detenido a una persona, de 20 años de edad, vecinos de la localidad Andújar, como presunto ... autor de 13 delitos de daños, hurto y robo con fuerza en interior de vehículos.
La investigación se inició tras varias denuncias de ciudadanos, que durante la madrugada del día 1 al 2 del pasado mes de octubre, habían sufrido daños y robos en el interior de sus vehículos, encontrándose estacionados en la población de Villanueva de la Reina.
Los agentes mediante las indagaciones y análisis de las evidencias obtenidas durante las inspecciones oculares, han logrado identificar y detener al presunto autor de los hechos. Las diligencias y detenido han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de Andújar. El presunto autor cuenta con antecedentes por delitos contra elpatrimonio, como informan desde la Benemérita.
