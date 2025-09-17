Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

MOMENTO DE LA INTERVENCIÓN. ANDÚJAR IDEAL
Se han intervenido más de 210 plantas de marihuana y diversomaterial para su cultivo

La Guardia Civil desmantela una plantación de marihuana en una vivienda deshabitada en Porcuna

SUCESOS ·

Dos personas han sido investigadas por delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

COMARCA

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 14:01

La Guardia Civil de Andújar ha investigado a dos vecinos de Porcuna y Arjona (Jaén), de 28 y 39 años de edad, como presuntos autores de Delitos Contra la Salud Pública y Ndefraudación de Fluido Eléctrico.

La Guardia Civil procedió a la entrada y registro en una vivienda deshabitada de la localidad de Porcuna, localizando en su interior una plantación de marihuana de alto rendimiento tipo «indoor», procediendo a su desmantelación.

La Benemérita ha intervenido 210 plantas de marihuana en estado de medio crecimiento, así como gran cantidad de cogollos de marihuana, además de sistemas de iluminación, climatización y extractores, cuya instalación se encontraba conectada fraudulentamente a la red eléctrica mediante «enganche ilegal», siendo desconectada por personal técnico de la empresa suministradora.

