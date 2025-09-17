La Guardia Civil desmantela una plantación de marihuana en una vivienda deshabitada en Porcuna
SUCESOS ·Dos personas han sido investigadas por delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico
JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ
COMARCA
Miércoles, 17 de septiembre 2025, 14:01
La Guardia Civil de Andújar ha investigado a dos vecinos de Porcuna y Arjona (Jaén), de 28 y 39 años de edad, como presuntos autores de Delitos Contra la Salud Pública y Ndefraudación de Fluido Eléctrico.
La Guardia Civil procedió a la entrada y registro en una vivienda deshabitada de la localidad de Porcuna, localizando en su interior una plantación de marihuana de alto rendimiento tipo «indoor», procediendo a su desmantelación.
La Benemérita ha intervenido 210 plantas de marihuana en estado de medio crecimiento, así como gran cantidad de cogollos de marihuana, además de sistemas de iluminación, climatización y extractores, cuya instalación se encontraba conectada fraudulentamente a la red eléctrica mediante «enganche ilegal», siendo desconectada por personal técnico de la empresa suministradora.
