La Guardia Civil desmantela una plantación de marihuana en una vivienda deshabitada en Porcuna

Dos personas han sido investigadas por delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico

Se han intervenido más de 210 plantas de marihuana y diversomaterial para su cultivo

La Guardia Civil de Andújar ha investigado a dos vecinos de Porcuna y Arjona (Jaén), de 28 y 39 años de edad, como presuntos autores de Delitos Contra la Salud Pública y Ndefraudación de Fluido Eléctrico.

La Guardia Civil procedió a la entrada y registro en una vivienda deshabitada de la localidad de Porcuna, localizando en su interior una plantación de marihuana de alto rendimiento tipo «indoor», procediendo a su desmantelación.

La Benemérita ha intervenido 210 plantas de marihuana en estado de medio crecimiento, así como gran cantidad de cogollos de marihuana, además de sistemas de iluminación, climatización y extractores, cuya instalación se encontraba conectada fraudulentamente a la red eléctrica mediante «enganche ilegal», siendo desconectada por personal técnico de la empresa suministradora.