El Gobierno Central destinará 12 millones de euros a Lopera por los daños del temporal

El subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, ha mantenido una reunión con la alcaldesa de Lopera, Carmen Torres, para informar del alcance en la ... provincia del Real Decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros que moviliza 7.200 millones de euros para atender los daños provocados por los últimos temporales.

En este sentido ha destacado la rápida respuesta del Gobierno de España para atender a los afectos con un despliegue de ayudas «sin precedentes». «Estas ayudas extraordinarias adoptadas por nueve ministerios atenderán a los municipios y colectivos de las regiones más afectadas, especialmente Andalucía y con ello la provincia de Jaén, para la reconstrucción de infraestructuras, la compensación a familias damnificadas y el impulso a la actividad económica local», ha indicado Fernández, quien ha puesto el foco en el sector agrario con un plan extraordinario de 2.870 millones de euros y ha señalado que, según las primeras valoraciones realizadas tras los daños ocasionados por los temporales, el municipio de Lopera podría recibir alrededor de 12 millones de euros destinados a este sector para paliar las pérdidas sufridas por explotaciones y agricultores de la localidad.

Este encuentro se enmarca en la ronda de visitas que desde la Subdelegación del Gobierno se está realizado por la provincia de Jaén para dar a conocer a los ayuntamientos y personas afectadas los trámites establecidos por el Decreto-Ley para ser beneficiarios de estas ayudas. Para ello se ha abierto en las dependencias de la Subdelegación del Gobierno en Jaén la Oficina de Atención Integral para las personas afectadas por las inundaciones y otros daños.