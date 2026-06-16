La Fundación Caja Rural de Jaén reedita su apoyo a la iniciativa cultural de la asociación Teatro Musical de Arjonilla

La Fundación Caja Rural de Jaén y la Asociación Teatro Musical de Arjonilla han suscrito un convenio de colaboración para impulsar la producción y puesta ... en escena de la obra musical titulada & Juliet. Un acuerdo que prolonga la relación entre ambas entidades para impulsar la participación activa de la población juvenil a través de actividades culturales.

El gerente de la Fundación Caja Rural de Jaén, Luis Jesús García-Lomas, ha destacado que la iniciativa «ofrece una alternativa de ocio e inclusión para los más jóvenes del municipio». Asimismo, García-Lomas ha señalado que esta actividad aporta una opción más a la oferta cultural de Arjonilla para la época estival, «siendo una de las citas más importantes de estas fechas, ya que viene siendo habitual que esta actividad cuente con un destacado respaldo del público».

La representación, que tiene prevista su celebración los días 31 de julio y 1 de agosto en el Teatro El Trovador de Arjonilla, contempla el montaje integral y la representación de una obra que destaca por su notable exigencia interpretativa y de producción. & Juliet se presenta como una propuesta escénica que funciona como una plataforma idónea para la formación práctica y la exhibición del talento en el municipio. De este modo, la actividad, que implica a un grupo aproximado de cuarenta jóvenes, promueve valores como la creatividad, la autoconfianza o el trabajo en equipo. Aspectos que se ven reforzados con la posibilidad de recibir formación artística de la mano de profesionales del ámbito escénico.

La presidenta de la Asociación Teatro Musical de Arjonilla, Nerea López, ha asegurado que este acuerdo «es un impulso muy importante para nuestra asociación. Estamos seguros de que el trabajo y el esfuerzo de todo el equipo dará como resultado una representación que sorprenderá a todo el público».

La Asociación Juvenil Teatro Musical de Arjonilla está formada por cerca de 40 de jóvenes con edades comprendidas entre los 16 y 30 años. Un grupo que, además de la participación de la población juvenil del municipio, cuenta con participantes de otras localidades cercanas. Durante su trayectoria, el colectivo ha desarrollado numerosas actuaciones musicales, convirtiéndose en uno de los referentes culturales de la comarca de La Campiña.