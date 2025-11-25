Diputación mejorará la carretera que comunica Porcuna con Arjonilla

El vicepresidente primero y diputado de Relaciones Instituciones, Juan Latorre, ha presentado hoy en Porcuna el proyecto de mejora del firme de la carretera JA- ... 4401, que conecta esta localidad con Arjonilla, una intervención que permitirá mejorar el firme, el drenaje y la señalización de esta vía de 12,4 kilómetros y a la que la Administración provincial destinará más de 1,4 millones de euros de presupuesto.

La ejecución de esta actuación forma parte de la importante inversión que está llevando a cabo la Diputación en la Red Viaria Provincial de su titularidad. «La Administración provincial va a realizar la mayor apuesta inversora de la historia en arreglo de carreteras, concretamente, 46 millones de euros en dos años, lo que va a suponer prácticamente el arreglo del 25% de las carreteras principales de la Diputación», ha subrayado Latorre en este acto, en el que también han estado presentes los alcaldes de Porcuna y Arjonilla, Miguel Moreno y Luis Miguel Carmona, respectivamente.

En esta línea, el vicepresidente primero y diputado de Relaciones Institucionales ha hecho hincapié en que la realización de esta inversión en la red viaria por parte de la Administración provincial contribuye a «la mejora de las comunicaciones viarias entre los distintos municipios y supone también invertir en oportunidades y en riqueza para nuestros pueblos y, sobre todo, apostar por un progreso en el que los pueblos pequeños no se queden atrás».

En este sentido, desde la Diputación «queremos pueblos vivos, pueblos que estén en continuo movimiento y, por eso, estamos realizando este importante esfuerzo», ha subrayado Latorre. Por ello, también desde la Administración provincial «pedimos a otras administraciones, como la Junta de Andalucía, que apueste por una mayor ejecución de inversiones y que arregle carreteras que son de su titularidad, como la A-306, que une Jaén a través de Torredonjimeno y El Carpio con Córdoba; y también la A-311 Jaén-Fuerte del Rey-Andújar» que «son vías de comunicación importantísimas para la comarca de la Campiña y, especialmente, para el conjunto de la provincia», ha apostillado.

La actuación que va a llevar a cabo la Diputación de Jaén en la carretera JA-4401 supondrá el arreglo integral de esta vía en toda su longitud, mediante el refuerzo del firme, así como la adecuación de la rasante en algunos tramos para que el trazado gane en seguridad viaria. Esta obra, que se encuentra pendiente de licitar, supondrá también la construcción de nueva cuneta triangular revestida de hormigón para mejorar el drenaje longitudinal.

También se procederá a la renovación de toda la señalización vertical y horizontal, así como de los hitos kilométricos; se realizará un nuevo balizamiento mediante la colocación de nuevos captafaros retrorreflectantes de doble cara en bordes de calzada y se repondrán los mismos en todos los tramos de barrera metálica de seguridad. Por último, se acondicionarán los accesos públicos existentes en cuanto a señalización y pavimentación.