PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA. D. J.

Diputación mejorará la carretera que comunica Porcuna con Arjonilla

COMARCA ·

El vicepresidente primero y diputado de Relaciones Institucionales presenta el proyecto de obra de esta intervención, que cuenta con un presupuesto inicial de 1,45 millones de euros

ANDÚJAR IDEAL

COMARCA

Martes, 25 de noviembre 2025, 18:00

Comenta

El vicepresidente primero y diputado de Relaciones Instituciones, Juan Latorre, ha presentado hoy en Porcuna el proyecto de mejora del firme de la carretera JA- ... 4401, que conecta esta localidad con Arjonilla, una intervención que permitirá mejorar el firme, el drenaje y la señalización de esta vía de 12,4 kilómetros y a la que la Administración provincial destinará más de 1,4 millones de euros de presupuesto.

