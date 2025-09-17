Diputación mejora la vía entre Porcuna y Cañete de las Torres

ANDÚJAR IDEAL PORCUNA Miércoles, 17 de septiembre 2025, 13:21 Comenta Compartir

La Diputación Provincial de Jaén está llevando a cabo obras en la vía de interés agrario JV-2931 que comunica Porcuna con la localidad cordobesa de Cañete de Las Torres, una actuación dirigida a evitar posibles inundaciones en esta carretera ante crecidas del Arroyo Salado en casos de fuertes lluvias. El diputado de Infraestructuras Municipales, José Luis Agea, ha visitado junto al alcalde de Porcuna, Miguel Moreno, estas obras que forman parte de los proyectos que está llevando a cabo la Diputación de Jaén para acondicionar la red de vías de interés agrario de su titularidad, «fundamental para los agricultores de la provincia, que pronto van a comenzar la cosecha de aceituna y necesitan buenas comunicaciones para acceder a las fincas», destaca Agea.

La Administración provincial está destinando más de 370.000 euros a la intervención que se lleva a cabo en la JV-2931 y que afecta fundamentalmente al punto kilométrico 1,8. Las obras, que se encuentran a un 85% de ejecución, están permitiendo ampliar a siete metros la sección del pequeño vado que había en ese punto «con el objetivo de que la maquinaria agrícola pueda pasar en perfectas condiciones por esa parte de la vía y también mejorar el drenaje de la misma, para evitar los cortes que se producían por la crecida de este arroyo», explica el diputado de Infraestructuras Municipales.

Para posibilitar la ampliación de la calzada del vado que había en ese tramo de la JV-2931 y ampliar la capacidad de desagüe del mismo, se ha colocado una batería de tres marcos prefabricados de hormigón, de cuatro metros de altura, que se está complementando con la instalación de otros dos marcos más en otros puntos de esta vía.

El diputado de Infraestructuras Municipales pone de relieve los importantes trabajos que lleva a cabo la Diputación de Jaén para adecuar las vías de interés agrario de su titularidad, en las que «además de labores de conservación y mantenimiento realizamos actuaciones para mejorar la accesibilidad y la seguridad vial de las mismas», apostilla Agea.