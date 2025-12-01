Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

JUAN LATORRE PCN EL ALCALDE DE PORCUNA, MIGUEL MORENO. D. J.

Diputación mejora el vado inundable de la carretera que une Porcuna con Cañete de las Torres

INFRAESTRUCTURAS ·

El vicepresidente primero y diputado de Relaciones Institucionales ha visitado esta actuación orientada a garantizar la seguridad y continuidad del tráfico ante las crecidas del arroyo Salado

ANDÚJAR IDEAL

PORCUNA

Lunes, 1 de diciembre 2025, 19:56

El vicepresidente primero y diputado de Relaciones Institucionales, Juan Latorre, acompañado del alcalde de Porcuna, Miguel Moreno, ha realizado recientemente una visita a la actuación ... ejecutada en la carretera JA-2931 -que une esta localidad con el municipio cordobés de Cañete de las Torres- en la que la Diputación de Jaén ha invertido más de 370.000 euros en la ampliación y mejora del vado inundable existente a la altura del Arroyo Salado. «Esta inversión viene a mejorar la seguridad vial para los vecinos y vecinas de Porcuna, así como a optimizar el tránsito para los agricultores de esta comarca», destaca Latorre, que asimismo pone el acento en el «esfuerzo y en la acción inmediata y eficaz de la Administración provincial para la realización de estos trabajos».

