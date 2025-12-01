Diputación mejora el vado inundable de la carretera que une Porcuna con Cañete de las Torres

El vicepresidente primero y diputado de Relaciones Institucionales, Juan Latorre, acompañado del alcalde de Porcuna, Miguel Moreno, ha realizado recientemente una visita a la actuación ... ejecutada en la carretera JA-2931 -que une esta localidad con el municipio cordobés de Cañete de las Torres- en la que la Diputación de Jaén ha invertido más de 370.000 euros en la ampliación y mejora del vado inundable existente a la altura del Arroyo Salado. «Esta inversión viene a mejorar la seguridad vial para los vecinos y vecinas de Porcuna, así como a optimizar el tránsito para los agricultores de esta comarca», destaca Latorre, que asimismo pone el acento en el «esfuerzo y en la acción inmediata y eficaz de la Administración provincial para la realización de estos trabajos».

Las actuaciones que se han acometido en este tramo de la carretera JA-2931 se han centrado en la ampliación de hasta 7 metros del tablero que cubre el vado, así como en la ejecución de distintos trabajos de mejora del drenaje, con el fin de evitar posibles inundaciones en caso de crecidas del arroyo Salado durante los periodos de lluvias intensas.

De igual forma, esta actuación se ha completado con la nivelación del cauce y la construcción de un lecho de escollera en las proximidades del vado que facilite la limpieza del mismo. El alcalde de Porcuna recuerda que las obras en este tramo de la carretera «eran muy demandas por los vecinos y vecinas de nuestro pueblo, así como por los agricultores». En este sentido, «agradecer a la Diputación de Jaén que ha resuelto con éxito la mejora de esta infraestructura», apostilla Moreno.

Además de la inversión realizada para la adecuación de este vado inundable, el vicepresidente primero recalca «el esfuerzo inversor» de la Administración provincial destinado a la mejora de las infraestructuras viarias y de la seguridad vial de los vecinos y vecinas de la provincia, «un compromiso y apoyo que se traduce en 46 millones de euros para los dos próximos años». En este sentido, Latorre recuerda algunas de las actuaciones previstas en la comarca de La Campiña como las mejoras de las carreteras que unen Arjona con las localidades de Lopera y Lahiguera o de la vía que conecta Lahiguera con Villanueva de la Reina.