El diputado José Luis Agea con la alcaldesa. d. j.

Diputación de Jaén invertirá más de 2,4 millones de euros en la mejora de las carreteras de Lahiguera

COMARCA ·

El diputado de Infraestructuras Municipales ha presentado hoy el proyecto de refuerzo del firme de la JA-3406 de acceso norte a este municipio

Andújar Ideal

LAHIGUERA

Lunes, 2 de marzo 2026, 20:57

La Diputación de Jaén invertirá más de 2,4 millones de euros en la mejora de las carreteras que comunican al municipio de Lahiguera con ... el resto de la comarca de La Campiña y la provincia de Jaén. El diputado de Infraestructuras Municipales, José Luis Agea, se ha desplazado esta mañana a la localidad de Lahiguera para presentar el proyecto de mejora de la JA-3406, de acceso norte a este municipio, una actuación que contará con un presupuesto de más de 81.000 euros financiados por la Administración provincial a través del Plan de Infraestructuras Viarias Provinciales de 2026.

