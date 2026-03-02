Diputación de Jaén invertirá más de 2,4 millones de euros en la mejora de las carreteras de Lahiguera

La Diputación de Jaén invertirá más de 2,4 millones de euros en la mejora de las carreteras que comunican al municipio de Lahiguera con ... el resto de la comarca de La Campiña y la provincia de Jaén. El diputado de Infraestructuras Municipales, José Luis Agea, se ha desplazado esta mañana a la localidad de Lahiguera para presentar el proyecto de mejora de la JA-3406, de acceso norte a este municipio, una actuación que contará con un presupuesto de más de 81.000 euros financiados por la Administración provincial a través del Plan de Infraestructuras Viarias Provinciales de 2026.

Acompañado por la alcaldesa de Lahiguera, Inmaculada Morales, el diputado provincial ha señalado que «seguimos trabajando desde la Diputación Provincial para arreglar todos los accesos y carreteras que comunican con este municipio. Junto a este proyecto de adecuación del acceso norte, vamos a comenzar muy pronto una actuación de mejora de la vía que une la localidad de Lahiguera con Villanueva de la Reina, con un presupuesto de 1,3 millones de euros, y se está ejecutando ahora mismo la mejora del firme de la carretera que une Arjona con Lahiguera con más de un millón de euros, por lo que demostramos nuestro absoluto compromiso con las comunicaciones de esta comarca y con el municipio de Lahiguera», ha asegurado Agea, que ha recalcado que «las comunicaciones generan futuro, progreso, oportunidades y seguridad para los vecinos y vecinas».

Con respecto al proyecto que ha presentado hoy relativo a la carretera JA-3406, el diputado provincial ha avanzado que en unos meses comenzarán las obras que consisten en el refuerzo del firme de los casi 500 metros de esta carretera que conecta la población de Lahiguera hasta el cruce con la carretera autonómica A-311. Este proyecto también contempla la limpieza de cunetas y arcenes, la renovación de los hitos kilométricos y de la señalización vertical y horizontal, la colocación de nuevos captafaros en los bordes de la calzada y el acondicionamiento de los accesos a caminos públicos.

En este sentido, el diputado de Infraestructuras Municipales ha insistido en «la apuesta de la Diputación por mejorar las comunicaciones de los pueblos pequeños y medianos de la provincia de Jaén. Todo ello con un presupuesto récord para el 2026 de 25 millones de euros, al que tenemos que sumar el arreglo de todos los desperfectos que ha ocasionado ese tren de borrascas que hemos sufrido y que igualmente va a suponer un esfuerzo económico importante», ha recordado.

Por su parte, la alcaldesa de Lahiguera, Inmaculada Morales, ha agradecido a la Diputación este nuevo proyecto «del arreglo de la entrada norte en dirección a Andújar, un acceso muy necesario para nuestro pueblo que en un plazo de un par de meses tendremos en perfectas condiciones», ha avanzado.