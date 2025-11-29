Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

REYES DURANTE SU VISITA A LAS INSTALACIONES. D. J.

Diputación colabora con el Ayuntamiento de Cazalilla para abrir un edificio multiusos en la localidad

COMARCA ·

Ambas administraciones invierten 80.000 euros para poner al servicio ciudadano este espacio que, en una primera fase, alberga el Centro Guadalinfo, la biblioteca y una sala de exposiciones

Sábado, 29 de noviembre 2025, 14:15

Comenta

El presidente de la Diputación de Jaén, Paco Reyes, ha realizado una visita oficial a Cazalilla durante la que ha conocido, junto al alcalde de ... este municipio, Manuel Jesús Raya, los trabajos de adecuación del edificio de usos múltiples que cuentan con financiación de la Administración provincial. «Con una inversión que supera los 80.000 euros, y gracias a la buena gestión del alcalde y del equipo de Gobierno, se ha podido abrir en parte este edificio de referencia en Cazalilla», destaca Reyes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

