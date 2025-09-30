Diputación acomete el arreglo del firme y drenaje de la vía JV-2044 en Escañuela

ANDÚJAR IDEAL ESCAÑUELA Martes, 30 de septiembre 2025, 13:49 Comenta Compartir

La Diputación de Jaén ha comenzado las obras para arreglar el firme, el drenaje y la señalización de la carretera JV-2044, en el término municipal de Escañuela, una actuación que afecta a unos 4,5 kilómetros que serán acondicionados por la Administración provincial con una inversión cercana a los 214.000 euros. El diputado de Infraestructuras Municipales, José Luis Agea, se ha desplazado hasta esta localidad donde, junto a su alcaldesa, Ana María Fernández, ha visitado los trabajos de mejora y adecuación de esta vía.

Sobre esta intervención, Agea incide en que «seguimos mejorando la red de vías de interés agrario de la Diputación Provincial con arreglos integrales, como el que estamos realizando ahora mismo en la localidad de Escañuela, en una de estas vías de interés agrario, en la JV-2044, donde estamos haciendo una intervención que consiste en un refuerzo de firme de casi 4,5 kilómetros, con una mejora del drenaje, con un tramo importante de cunetas y una renovación de la señalización, tanto horizontal como vertical».

En una provincia eminentemente rural como la jiennense, actuaciones como estas son «importantes porque tenemos más de 600 kilómetros de vías de interés agrario y somos conscientes de la necesidad de tenerlas en condiciones para el acceso a las fincas de nuestros agricultores». Por eso, como subraya el diputado de Infraestructura Municipales, «además de las labores de mantenimiento que hacemos en este tipo de vías, con un presupuesto de 4,6 millones de euros, realizamos este tipo de intervenciones, que vienen a mejorar de manera integral estas carreteras, como la que estamos realizando en Escañuela en una vía muy transitada por los vecinos y vecinas tanto de esta localidad como de su comarca».

Una actuación «con un presupuesto de adjudicación de 214.000 euros», que va a permitir ejecutar «una mejora importante de esta vía, con un objetivo muy claro: ayudar al sector agrícola, facilitar la recogida de la aceituna y las labores del campo y, por supuesto, ayudar siempre a nuestros pueblos y a sus habitantes a que circulen por mejores carreteras y vías más seguras», concluye José Luis Agea.