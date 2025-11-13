Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Andujar

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La delegada en su visita al Ayuntamiento. .J. A.

La delegada de Empleo visita Lahiguera para ver los programas de Empleo

FORMACIÓN ·

En este municipio suman una docena de contrataciones a las que la Junta de Andalucía destina 148.000 euros

ANDÚJAR IDEAL

COMARCA

Jueves, 13 de noviembre 2025, 19:47

Comenta

La delegada territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Ana Mata, ha visitado en Lahiguera, junto con la alcaldesa, Inmaculada Morales, las iniciativas que está ... ejecutando el Ayuntamiento dentro de los programas de empleo de la Junta, Andalucía Activa y Emplea-T, cuya meta es fomentar el empleo en el ámbito local y mejorar la empleabilidad mediante la adquisición de experiencia laboral.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un funcionario sobre la paga extra de Navidad de los pensionistas: «Será suficiente cobrar un día, solo un día»
  2. 2 Alcampo rompe el mercado con un descuento en su aceite de oliva virgen extra de La Masía
  3. 3 Un delincuente de Valencia muere tras recibir una paliza por agredir a su pareja
  4. 4 Una fallecida y un herido tras caer su vehículo por un barranco de Albondón
  5. 5 Muere una niña en el incendio de una vivienda en Las Gabias
  6. 6 Meteorólogos advierten de la llegada inminente a Granada de tormentas fuertes y nevadas
  7. 7 Muere un niño de dos años atragantado con un fruto seco en Valencia
  8. 8 La borrasca Claudia amenaza a Granada con lluvia, frío y nieve en solo 24 horas
  9. 9 El hotel de Granada que ha sido reconocido como el más lujoso de España
  10. 10 Una pelea entre dos antiguas amigas que se inició en las redes y degeneró en agresiones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La delegada de Empleo visita Lahiguera para ver los programas de Empleo

La delegada de Empleo visita Lahiguera para ver los programas de Empleo