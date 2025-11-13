La delegada de Empleo visita Lahiguera para ver los programas de Empleo

La delegada territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Ana Mata, ha visitado en Lahiguera, junto con la alcaldesa, Inmaculada Morales, las iniciativas que está ... ejecutando el Ayuntamiento dentro de los programas de empleo de la Junta, Andalucía Activa y Emplea-T, cuya meta es fomentar el empleo en el ámbito local y mejorar la empleabilidad mediante la adquisición de experiencia laboral.

La delegada ha destacado «la buena marcha de estos programas, que en este municipio suman una docena de contrataciones a las que la Junta de Andalucía destina 148.000 euros. Y ha recordado que, en la provincia de Jaén, ambos programas suman la creación de 1.452 empleos y una inversión de la Consejería de Empleo de un total de 19,4 millones de euros.

Mata Soria subrayado «el calado» que están teniendo estos planes de empleo en toda la provincia, «con intervenciones de gran relevancia en el ámbito municipal, que sobre todo apuestan por la formación y la especialización, por el empleo». «A su vez, estas iniciativas están permitiendo mantener el talento en cada municipio, apostar por el ámbito rural con alternativas reales de empleo», ha recalcado.