La delegada de Agricultura visita las obras de la depuradora de Cazalilla

La delegada de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, Soledad Aranda, pide al Gobierno de España que tome ejemplo de la Junta de Andalucía y haga inversiones reales en infraestructuras hidráulicas en Jaén. «Vemos, día a día, que al Gobierno de España se le llena la boca de agua con promesas hacia los agricultores y, luego, la realidad es otra bien diferente. Hoy, estoy aquí, en Cazalilla, visitando otra gran obra que inicia la Junta de Andalucía para mejorar el medio ambiente y proveer a los agricultores de un nuevo recurso, como son las aguas regeneradas. Por eso, le pido al Gobierno de España que haga inversiones reales, de esas que una viene y ve cómo los operarios trabajan para paliar la sequía que sufren nuestros pueblos y los agricultores», afirma Soledad Aranda en Cazalilla.

Precisamente, la delegada de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural,

Soledad Aranda, indica que la Consejería invertirá 1,6 millones en la agrupación de vertidos y depuradora de Cazalilla para construir una infraestructura más de este tipo en Jaén. «En menos de cuatro años y medio hemos conseguido que en Jaén todos los municipios tengan una depuradora, la tengan en obras o cuenten con toda la documentación en trámite para iniciarse los trabajos. Esa es una apuesta verdadera por el medio ambiente, por los agricultores y por dotar de recursos a nuestros campos.

En cambio, vemos que el Gobierno de España se queda en promesas y en proyectos, en definitiva, en palabras», señala Soledad Aranda. Además, añade: «Siempre decimos que el agua es vida, pero en el caso de Jaén, también, economía para nuestros pueblos. Es cosecha de aceituna, jornales y renta agraria para nuestras familias. Ya que el cielo no nos deja agua, desde las instituciones tenemos la obligación de poner en marcha todo tipo de medidas para paliar la sequía. La Junta de Andalucía lo hace. De ahí que le pedimos al Gobierno de España que tome ejemplo y haga lo mismo».En este sentido, Soledad Aranda ha enumerado una serie de proyectos que siguen esperando inversiones por parte del Ejecutivo de la Nación. Aquí se ha referido a la Balsa del Cadimo, que es una infraestructura de almacenamiento de agua que está hecha, pero no se ha puesto en funcionamiento por deficiencias en la construcción. Su puesta en marcha es urgente, pues podría afianzar la superficie del olivar en regadío de hasta 15.000 hectáreas. Con una capacidad de almacenamiento de hasta 7,5 hm 3 de agua, se ubica en el término municipal de Jaén, junto al río Guadalbullón. Las obras comenzaron en 2008 y finalizaron en 2018, sin que haya entrado en servicio. Soledad Aranda también ha recordado la Presa de Siles, donde aún esperamos a que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, responsable directa, resuelva las concesiones de riego, que después de todo este tiempo todavía se encuentran en trámite, pese a que es urgente que avancen para que los olivareros de la Sierra de Segura puedan regar. Además, el Gobierno de España sigue sin ejecutar las conducciones generales de regadío de la Presa de Siles, declaradas obras de interés general. «Nosotros ya hicimos los deberes delimitando las zonas regables: ahora son ellos quienes deben cumplir con su parte. Los vecinos de la zona no pueden esperar ni un segundo más», señala la delegada territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural.

Asimismo, tampoco se olvida de que el Gobierno Central ha eliminado el proyecto de la Presa de Cerrada de la Puerta del Plan Hidrológico del Guadalquivir, y sólo han dotado económicamente el estudio de viabilidad, ni siquiera el proyecto. «Estamos hablando de una construcción demandada por los regantes de la zona. En la actual situación de sequía, no se entiende que el Gobierno de España borre de un plumazo una infraestructura que serviría para dotar de mayores garantías a los regantes», indica Soledad Aranda. Se trata de una infraestructura que iría ubicada en Pozo Alcón, cerca del embalse del Negratín, con una capacidad prevista de 289 hm 3 .

Proyectos no incluidos en los Next Generation

Soledad Aranda también ha aludido a proyectos que no están incluidos en los fondos Next Generation, pese a que son de extrema necesidad para Jaén. «Desde la Dirección General de Producción de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural se envió un listado de propuestas con proyectos para que fueran financiados con cargo a los fondos Next Generation del Estado. En cambio, no han sido tenidos en cuenta por parte del Gobierno de España. Me refiero a la mejora de las instalaciones de riego de la comunidad de regantes del Rumblar, la modernización, regulación y ampliación de la zona regable del Guadalmena o la modernización de la zona regable de la comunidad de regantes del sector 5º, subsector 1º de la zona media de las Vegas del Guadalquivir, en Torreblascopedro», indica la delegada.

También ha querido señalar que existe una importante bolsa de riegos en la provincia de Jaén que está en una situación precaria, recibiendo riegos coyunturales o extraordinarios año tras año, con expedientes en tramitación desde hace más de 20 años, y que necesitan una respuesta definitiva que les dote de seguridad jurídica. Para ello, el Consejo Provincial del Aceite de Oliva ha propuesto, en las alegaciones al Plan Hidrológico de la Cuenca del Guadalquivir, atender el riego de unas 50.000 hectáreas de olivar, con una dotación de 1.200 m3/ha, que totalizan unos 64.5 hm3. No se trata de nuevos regadíos, es solucionar una injusticia histórica con los agricultores que esta provincia arrastra desde el año 1998.

Datos técnicos de la EDAR de Cazalilla

Soledad Aranda también ha hecho un repaso por los datos técnicos de la obra, que ha visitado hoy por la mañana acompañada por los técnicos de la delegación territorial y por expertos de la empresa constructora. Cuenta con un plazo de ejecución de 18 meses y dará servicio a una población de 1.259 habitantes. Actualmente, allí trabajan 30 operarios para la construcción y generará 2 puestos de trabajo para su funcionamiento.

La depuradora cuenta con una línea de agua, desembocando el caudal afluente a la EDAR en un pozo de gruesos a través de un tubo de PVC de 315 mm de diámetro nominal. En el hueco de la salida hacia el pretratamiento se ha dispuesto una reja de gruesos para desbaste, con 50 mm de paso. El pozo de gruesos donde el agua se tranquiliza disminuyendo su velocidad y permitiendo que se depositen en el fondo los sólidos de gran tamaño. En el mismo recinto se ha emplazado un labio para aliviar los caudales superiores a 5Qmed, que es el máximo caudal de diseño. Se proyecta un pretratamiento de obra, consistente en un canal de desbaste dónde se ubican una reja de limpieza automática donde se retendrán los sólidos con tamaño superior a 30 mm y a continuación un tamiz autolimpiante de luz de paso 3 mm.

En el caso de presentar problemas de funcionamiento se diseña un canal de bypass con una reja de limpieza manual que hará las veces de canal de desbaste mientras se ejecutan las operaciones de mantenimiento. A continuación se dispone de un doble canal desarenador, en este se eliminan arenas, partículas sólidas y otras sustancias pesadas de tamaño superior a 0,20mm. Seguidamente se dispone de un desengrasador para eliminar los distintos tipos de grasas, aceites y espumas presentes en el agua residual, así como elementos flotantes, que podrían perturbar procesos posteriores. Se diseñará un recinto con una pantalla de salida a modo de bafle, de modo que se evite el movimiento en la zona más superficial. Para el caudal biológico se diseña un único biodisco. Los biodiscos se integran dentro de los procesos biológicos, realizando una misión similar a la de los lechos estáticos. El proceso es válido como elemento reductor de la materia orgánica, como elemento de nitrificación y elemento de desnitrificación. Por efecto de los procesos biológicos y por efecto de la velocidad del agua durante la rotación, se efectúa el desprendimiento de capas de la película, pasando a flóculos en suspensión en el líquido. En cuanto se realiza la separación, empieza inmediatamente un nuevo biocrecimiento de la película o biofilm. Se proyecta un decantador secundario construido en hormigón armado, de 5 metros de diámetro, con puente de rasquetas de accionamiento central, y un calado medio de 3 metros. El agua procedente del biológico se incorpora al decantador por la columna central y accede al cuerpo del decantador desde la campana tranquilizadora.

El agua permanece durante el tiempo suficiente en el interior del decantador a lo largo del cual se decantan los sólidos en suspensión que contiene. El agua clarificada salta en superficie a lo largo de un vertedero perimetral de entallas triangulares. El clarificado se recoge perimetralmente mediante un canal y se conduce a la arqueta de presentación de agua tratada. Los sobrenadantes del decantador se recogen en superficie y se conducen hacia una arqueta que específicamente impulsa estas natas hacia el bombeo de retorno (o bombeo de sobrenadantes). Los fangos purgados se conducen a un pozo de bombeo, que mediante unas bombas sumergibles se elevan al edificio de espesamiento y deshidratación de fangos, estas bombas a su vez hacen la función de vaciado del decantador secundario si se cierra la válvula de la conducción al espesador y se abre la válvula de la conducción de vaciados que llega a la arqueta de vaciados. Para el volumen de fangos a espesar 6,80m3/dia se dispone de un espesador por gravedad prefabricado en PRFV de 2,0 m de diámetro y altura recta 3.0 m. Las bombas de elevación del lodo espesado a deshidratación serán preferentemente de tornillo helicoidal y de caudal variable. Se diseña la arqueta de presentación de agua tratada, dónde se podrá tomar muestras para medición de calidad de las aguas, esta agua es conducida por una tubería de 315 mm hasta el Arroyo de la orden que es el cauce público más cercano, donde se entrega mediante un emisario formado por una embocadura de hormigón en masa prefabricada que vierte sobre una escollera para evitar la erosión del lecho. Además, se dota a la planta de los elementos necesarios para su correcto funcionamiento (instrumentación y control, servicios auxiliares, instalaciones eléctricas...) así como de edificio de control.

Por otro lado, la agrupación recogerá los vertidos que, actualmente, el municipio de Cazalilla, vierte sus aguas residuales en un punto situado al noreste del término municipal; la red es unitaria por lo que se proyecta un aliviadero de pluviales. Las aguas residuales continúan por un colector de diámetro 315 mm que discurre paralelamente al camino «Camino del Rio» y arroyo «La Orden». Cabe destacar la existencia de un pozo de resalto a 800 m del origen. El trazado se ha diseñado con una distancia máxima entre pozo de 50 metros, ajustando el trazado siempre que ha sido posible para que discurra por las calles situadas entre los olivos que cuentan con un ancho medio de unos 10 metros.