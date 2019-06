Una de las beneficiarias, Balbina Pérez, reconoce que se la ha levantado el ánimo desde asiste a los programas de Cruz Roja Cruz Roja estimula a mayores en soledad con sus programas Acto de la Semana del Mayor celebrado en el Centro de Día. / J. C. GONZÁLEZ SOLIDARIDAD La recién celebrada Semana del Mayor muestra el trabajo formativo y de acompañamiento que se desarrolla todo el año JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ ANDUJAR CORRESPONSAL Martes, 18 junio 2019, 13:14

La asamblea comarcal Campiña Norte de Cruz Roja mostró en la Semana del Mayor el trabajo continuado que a lo largo de todo el año desarrolla con el colectivo de mayores de la ciudad y de la comarca, a los que los estimula, les levanta el ánimo cuando el desaliento empieza a presidir su espíritu y les prepara programas formativos, saludables y lúdicos para estimular su participación.

La técnica responsable del programa de mayores de la asamblea comarcal de Cruz Roja, Ana Gómez Quero, señala que llevan un programa que lleva por nombre 'Atención Integral a Personas Mayores' que comienza en enero con la acumulación de varias actividades. «Intentamos que las personas mayores de 65 años sigan autónomas y activas para paliar la soledad del hogar». La propia asamblea de Cruz Roja les organiza traslados donde les acompaña a varios puntos de la ciudad y de la comarca. «Hemos llevado a personas que tienen medios a disfrutar de la novena de la Virgen de la Cabeza», explica esta responsable.

Las actividades que desarrollan son lúdicas, formativas y educativas con los talleres de estimulación cognitiva, educación física, baile, manualidades, toma de tensión, conferencias, clases de informática, «fomentamos la convivencia de las personas mayores que viven solas y suelen hacer actividades que les viene muy bien para su salud y sus intereses», explica Gómez.

Semana del Mayor

Cruz Roja le ha dedicado una semana dedicada a las personas mayores «porque son personas que nos aportan mucho a nosotros y nos muestran constantemente su cariño y gratitud», señala la referente de Mayores en Cruz Roja, María del Carmen Díaz Olmo, quien añade que con estas iniciativas se les mejora su calidad de vida. «Saben que están valorados y les demostramos día a día que ellos y ellas nos importan mucho». El pasado viernes se celebró una jornada de convivencia en el centro de Día, donde hubo una comida de convivencia, actuó un coro flamenco y en donde se le hizo un reconocimiento a la voluntaria Aurea y a la Concejalía de Igualdad y Bienestar Social.

Una de las beneficiarias de este programa de mayores, Balbina Pérez, destaca la calidad humana del voluntariado de Cruz Roja «son una persona extraordinarias, porque estaba sola y muy decaída y desde que me he apuntado a los programas se me ha levantado bastante el ánimo», señala.