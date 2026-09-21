Cruz Roja y Consistorio allanan la vía de la inserción laboral

El Ayuntamiento y la Asamblea Campiña Norte de Cruz Roja siguen tejiendo alianzas en la formación laboral para diseñar un porvenir más esperanzador a las ... personas de la zona en el terreno de la empleabilidad.

El salón de actos de la Casa Municipal de Cultura acogió en el transcurso de esta semana el acto de entrega de diplomas del proyecto Activando Emple-Habilidad, que ha permitido formar a numerosas personas en áreas vinculadas a sectores con oportunidades laborales, desde principios de año y hasta la fecha. Las formaciones han incluido atención al cliente, limpieza profesional, atención sociosanitaria, manipulación de alimentos, carretillas elevadoras y prevención de riesgos laborales, además de prácticas en empresas como McDonald's, ATENDE, ISS Facility Services y Serveo.

Al acto de la entrega de los diplomas, acudieron la edil de Formación, María José Fuentes; el delegado especial del comité de la Asamblea Comarcal Campiña Norte, Eladio Luque,-ejerce de forma provisional las labores de presidente tras la marcha del presidente Carlos Montero- las técnicas del Plan de Empleo de Cruz Roja, Clara Aguilar y María Córdoba. Desde el Consistorio iliturgitano se indica que el proyecto ya está dando resultados, porque muchas de las personas participantes ya tienen trabajo. «Seguimos colaborando con Cruz Roja para conectar formación y empleo y generar así nuevas oportunidades en Andújar», indican desde el ente local.

Financiación

La iniciativa Activando Emple-Habilidad está impulsada por Cruz Roja, y cuenta con la financiación del Fondo Social Europeo Plus (FSE+) con cargo al Programa Estatal de Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha Contra La Pobreza. Intervienen en la aportación de subvenciones a Diputación de Jaén y los ayuntamientos de Andújar, Alcalá la Real, Linares, Begijar, Ibros y Lupión. En el caso del Ayuntamiento de Andújar, aporta en la cofinanciación un total de 9.000 euros anuales.

A partir de la próxima semana van a comenzar los cursos de Gestión Integral de Logística, Atención al Cliente, Operaciones de Almacén y Carretilla Elevadora. Las responsables de los programas de Formación han detectado como las personas que han realizado los cursos suelen integrarse en el mercado laboral, porque les hacen un seguimiento de su vida laboral y vieron como no pudieron asistir al acto de entrega de los diplomas al estar trabajando. Unas 110 personas se han integrado en los cursos y al final del año se hace el balance.

El índice de inserción laboral específico más reciente publicado de forma oficial para los programas de empleo y formación de Cruz Roja en Andújar se situó históricamente en torno al 40% según balances de programas anteriores (como 98 personas insertadas de 257 atendidas/capacitadas), mientras que la tasa media general de inserción de los programas de empleo de Cruz Roja a nivel de oficinas territoriales ronda el 50%.