Cruz Roja y Carrefour se unen para llevar la ilusión de la Navidad a todos los hogares

Cruz Roja y Carrefour auspician un año más la campaña 'Un niño un juguete', que al nivel nacional llega ya casi a unos 70.000 ... niños. La Asamblea Comarcal de Cruz Roja Campiña Norte se muestra un año más activa con esta iniciativa que tiene como misión, que ningún niño y niña se quede sin juguete, pese a que tengan una situación complicada, para que no se les prive por tanto, de la ilusión y la magia de la Navidad.

Ambas entidades están buscando la complicidad de la gente que va a hacer sus compras a Carrefour. El presidente de la Asamblea Comarca Campiña Norte de Cruz Roja, Carlos Montero, indica que su institución se encarga de reparto de los juguetes que recogen de las personas que los compran de una forma altruista en Carrefour. La entrega se realiza en la sede de la asamblea, atendiendo a las solicitudes. «Para que esos niños y niñas tengan un día de Reyes como todos», proclamó Montero quien recordó que la campaña del año pasado fue un éxito.

Carrefour

El gerente de Carrefour Andújar, Rafael San Eufrasio, señaló que esta campaña es ya un referente de solidaridad, que se ideó hace ahora cuatro años. Esta marca de hipermercados dona 100.000 euros a nivel nacional, con la idea de llegar al mayor número de niñosy niñas posible. El año pasado, en la zona se llegaron a alcanzar los 70.000 euros, gracias al compromiso de los clientes de Andújar y comarca. La campaña termina mañana domingo. Por cierto, este sábado día 13 de diciembre, Carrefour va a ser sede de la campaña 'Vacúnate sin cita' del SAS hoy sábado, desde las 11:30 a 19:30 horas, ante la gran oleada de gripe que se está produciendo, como informó el alcalde, Francisco Carmona, quien ha recibido este viernes a Miguel Ángel Maldonado, nuevo presidente provincial de Cruz Roja en Jaén, quien reafirmó su compromiso con los colectivos más vulnerables y con la labor social que Cruz Roja desarrolla en nuestra provincia. El primer edil agradeció su visita y mantuvo su voluntad de seguir colaborando en favor de la ciudadanía.

Gala

El salón de actos de SAFA-Andújar, alberga este sábado día 13 de diciembre, a las siete de la tarde, la II Gala Ultramágica auspiciada por la Asamblea Comarca Campiña Norte de Cruz Roja destinada a apoyar la campaña 'Básicos para Construir Vida', que proporciona ayudas concretas a personas en situación de vulnerabilidad.