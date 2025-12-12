Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Los responsables de ambas instituciones posan con el alcalde ayer en las instalaciones de Carrefour. GONZÁLEZ

Cruz Roja y Carrefour se unen para llevar la ilusión de la Navidad a todos los hogares

SOLIDARIDAD ·

Ambas instituciones presentan la campaña 'Un niño, un juguete' que llegará a los niños y niñas de la zona en exclusión social

Viernes, 12 de diciembre 2025, 20:00

Comenta

Cruz Roja y Carrefour auspician un año más la campaña 'Un niño un juguete', que al nivel nacional llega ya casi a unos 70.000 ... niños. La Asamblea Comarcal de Cruz Roja Campiña Norte se muestra un año más activa con esta iniciativa que tiene como misión, que ningún niño y niña se quede sin juguete, pese a que tengan una situación complicada, para que no se les prive por tanto, de la ilusión y la magia de la Navidad.

