Cruz Roja atendió en 2025 a 1.930 personas en la zona

La Asamblea Comarcal Campiña Norte de Cruz Roja presentó en la Casa Municipal de Cultura su Memoria Anual 2025 de la mano de su presidente, ... Carlos Montero Portabella, un balance que refleja el alcance de la intervención social desarrollada durante el último año en los municipios de Andújar, Marmolejo, Arjona, Arjonilla, La Higuera, Porcuna y Villanueva de la Reina.

Durante 2025, Cruz Roja atendió a un total de 1.930 personas, realizando 9.707 respuestas sociales a través de diferentes proyectos y áreas de intervención. Entre las áreas con mayor impacto destacan Inclusión Social, Empleo, Educación y Salud. En materia de empleo, 580 personas fueron asistidas a través de itinerarios laborales y acciones de orientación, logrando la inserción laboral de 59 personas gracias también a la colaboración de 24 empresas del entorno.

Infancia

La intervención con infancia y juventud volvió a ocupar un papel importante dentro de la actividad comarcal. A través de proyectos como Promoción del Éxito Escolar, meriendas saludables o campañas de material escolar y juguetes educativos, Cruz Roja acompañó a decenas de menores y familias en situación de dificultad social.

En el ámbito de Inclusión Social, la institución trabajó especialmente con personas mayores, familias en situación de extrema vulnerabilidad, personas inmigrantes y mujeres en dificultad social. Además, se realizaron 626 entregas de productos básicos como alimentos, higiene, vestuario o material escolar. Otro de los pilares fundamentales continúa siendo el voluntariado. Actualmente, la asamblea comarcal cuenta con 215 personas voluntarias censadas, de las cuales 103 participaron activamente durante 2025, sumando cerca de 11.000 horas de acción voluntaria. La actividad de Cruz Roja Campiña Norte también estuvo marcada por la participación en diferentes emergencias y dispositivos especiales, como la intervención en la DANA de Valencia, el accidente ferroviario de Adamuz o las inundaciones de Mogón.

La institución ha agradecido la implicación de las personas voluntarias, empresas colaboradoras, administraciones y personas socias, cuyo apoyo permite seguir desarrollando proyectos sociales en toda la comarca.