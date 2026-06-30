Próximo corte temporal de la A-420, a su paso por Marmolejo. Las obras de reparación de daños afectarán al tramo entre los kilómetros 0 ... y 4 desde el 1 de julio hasta el 15 de septiembre. La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha anunciado el corte temporal al tráfico de la A-420, entre los puntos kilométricos 0 y 4 —término municipal de Marmolejo—, para ejecutar obras de reparación de daños en esta vía de titularidad autonómica.

Este corte se pondrá en marcha desde las 9:00 horas del 1 de julio y finalizará a las 15:00 horas del 15 de septiembre. De esta forma, durante dos meses y medio, el acceso a Marmolejo desde la A-4 por la A-420, salida 239, permanecerá totalmente cortado.

Ante estas obras se ha propuesto un desvío alternativo para el acceso al municipios, que se realizará por la A-4, salida 335, por la carretera A-6176, punto kilométrico 16+800. Además, el acceso a las fincas colindantes a esta vía que no dispongan de un itinerario alternativo se permitirá circulando por el tramo restringido comprendido entre los kilómetros 0 y 4, exclusivamente para dicho acceso y salida de estas propiedades, siguiendo estrictamente las indicaciones del personal responsable de la regulación del tráfico así como la señalización