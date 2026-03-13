Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

ACTO DE CONSTITUCIÓN. SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

Constituida la Junta Local de Seguridad en Marmolejo

COMARCA ·

Su objetivo es prevenir la delincuencia y optimizar la seguridad entre la ciudadanía

ANDÚJAR IDEAL

MARMOLEJO

Viernes, 13 de marzo 2026, 14:05

Comenta

El subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández ha copresidido la constitución de la Junta Local de Seguridad en Marmolejo, junto al alcalde de la ... localidad, Manuel Lozano. Un encuentro en el que Fernández ha puesto en valor que la creación de este órgano «pone de relieve el interés de todas las partes implicadas para prevenir la delincuencia, optimizar la seguridad y, por tanto, mejorar la convivencia entre los vecinos y vecinas». A este acto de constitución también han asistido mandos de la Guardia Civil, de la Policía Local, de la Policía Adscrita de la Junta de Andalucía y miembros de la Corporación Municipal.

