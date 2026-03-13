Constituida la Junta Local de Seguridad en Marmolejo

El subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández ha copresidido la constitución de la Junta Local de Seguridad en Marmolejo, junto al alcalde de la ... localidad, Manuel Lozano. Un encuentro en el que Fernández ha puesto en valor que la creación de este órgano «pone de relieve el interés de todas las partes implicadas para prevenir la delincuencia, optimizar la seguridad y, por tanto, mejorar la convivencia entre los vecinos y vecinas». A este acto de constitución también han asistido mandos de la Guardia Civil, de la Policía Local, de la Policía Adscrita de la Junta de Andalucía y miembros de la Corporación Municipal.

Asimismo, Fernández ha explicado que «las Juntas Locales de SeguridadN desarrollan un papel de vital importancia, ya que se establece así una mayor coordinación y colaboración entre la Guardia Civil y la Policía Local con el fin de que se puedan incidir en las distintas problemáticas que afectan al municipio en materia de seguridad ciudadana. Además, este mecanismo «permite arbitrar fórmulas para un intercambio fluido de la información que pudiera ser relevante para la seguridad ciudadana», ha especificado.

Las Juntas Locales de Seguridad están reguladas por Real Decreto de 2010 para municipios o agrupaciones de municipios con Cuerpo de Policía propio. Entre sus funciones se encuentran lograr la coordinación y cooperación eficaz entre los distintos Cuerpos de Seguridad, analizar y valorar la evolución de la criminalidad y otros problemas que afecten al normal desarrollo de la convivencia en el término municipal.