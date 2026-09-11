La Consejería de Medio Ambiente apuesta por la biodiversidad del parque natural Sierra de Andújar

ANDÚJAR IDEAL ANDÚJAR 11/09/2026 a las 18:17h.

La delegada territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Ana Mata, ha subrayado el compromiso de la Consejería con la protección de la biodiversidad «especialmente importante ... en una provincia como la de Jaén, que atesora un entorno natural protegido singular y privilegiado». Así lo ha destacado en su visita al Parque Natural Sierra de Andújar, donde ha recorrido el Vivero de Lugar Nuevo. Un espacio que, como ha explicado, «tiene como finalidad principal la reproducción de especies autóctonas de alta y media montaña como melojos, quejigos o pinos resineros, entre otros, y la repoblación en el medio natural de encinas, alcornoques y pinos carrascos, además de la producción de plantas para colecciones vegetales de la red de jardines botánicos».

Además, Ana Mata ha visitado las instalaciones de la Estación de Referencia de la Perdiz Roja, también localizadas en el paraje de Lugar Nuevo. Un espacio con una capacidad productiva de 10.000 ejemplares genéticamente puros donde, como ha detallado la delegada, «trabajan para la crianza de los ejemplares, con los que repoblar los montes». Se trata de una especie presa que aporta grandes beneficios al ecosistema con su alimentación, especialmente a especies amenazadas como el lince y el águila imperial.