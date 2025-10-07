La consejería de Empleo ensalza la labor del maestro cantero de Porcuna, Francisco Miguel Aguilera

ANDÚJAR IDEAL PORCUNA Martes, 7 de octubre 2025, 13:22 Comenta Compartir

La Junta de Andalucía destaca «el profundo y extenso saber» en el ámbito de la cantería del maestro artesano Francisco Miguel Aguilera Casado, que está al frente del taller 'Aguilera de Dios SL' ubicado en Porcuna. La delegada territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Ana Mata, junto con el alcalde, Miguel Moreno ha conocido los trabajos de este profesional, reconocido por la Junta de Andalucía como 'maestro artesano' el pasado año 2024 por su extensa trayectoria, por el gran conocimiento que ostenta de un oficio milenario y universal, que sigue promocionando también mediante actividades formativas. Es uno de los 16 maestros artesanos con los que cuenta la provincia de Jaén, el único en la especialidad de cantería y el único de Porcuna.

Es la quinta generación en un oficio que aprendió de su mejor maestro, su padre, que le transmitió la técnica y sobre todo la pasión por la cantería, para continuar ampliando su formación en la Escuela de Artes y Oficios 'José Nogué' de Jaén. Ana Mata ha resaltado «su comprometido siempre con preservar y divulgar un arte cargado de belleza y con una extensa historia».

La delegada ha destacado la apuesta férrea de este profesional por «tradición, experiencia, garantía y también por la creación de empleo» en una cantería artesanal conformada por un equipo de hasta una decena de profesionales que «dan calidez a cada fría piedra, que tallan con todo el cuidado, esmero y mimo cada pieza». Un material que en «sus manos luce su nobleza, que pasa de ser un simple bloque a una maravillosa pieza cargada de historia infinita». Unas piedras extraídas de una cantera propia en Porcuna con las que realiza una amplia gama de trabajos: pórticos, fuentes, esculturas, escudos, o lo que demande el cliente, y que entrega de forma ágil y puntual (para garantizar esta eficacia, cuenta con servicio de transporte propio para cumplir escrupulosamente los plazos de entrega). Además de apostar firmemente por trabajos de restauración, con grandes intervenciones en su haber en enclaves históricos del ámbito nacional.

Francisco Miguel Aguilera apuesta por la investigación, colaborando en trabajos de prestigio universitarios, ahondando en la historia local, en uno de los grandes tesoros iberos, en el conjunto escultórico de Cerrillo Blanco, en la identificación de las marcas que cada taller grabó en la piedra; además de escudriñar en la cantería de fortificaciones defensivas y en las técnicas utilizadas para su construcción, exponiendo a su vez en ponencias el cómo y el porqué de cada corte y volumen de los sillares.