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PROTESTA ESTA MAÑANA A LAS PUERTA DEL CENTRO DE SALUD DE ARJONA. JUNTA DE ANDALUCÍA

Concentración de rechazo por la agresión a dos profesionales de Primaria del Área Sanitaria Norte

SALUD ·

La delegada de la Consejería de Sanidad, directivos, profesionales y sindicatos muestran su repulsa en Arjona

ANDÚJAR IDEAL

ARJONA

Lunes, 23 de marzo 2026, 13:31

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La delegada territorial de la Consejería de Sanidad, Elena González, junto al director gerente del Área de Gestión Sanitaria Norte de Jaén, José Luis García, ... miembros del equipo directivo, todas las organizaciones sindicales de la Junta de Personal así como profesionales sanitarios del centro de salud de Arjona se han concentrado de forma conjunta este lunes a las 9 horas en la puerta del edificio para mostrar su apoyo y solidaridad a las dos profesionales de este centro de Atención Primaria, perteneciente a este área sanitaria, por la agresión sufrida el pasado lunes,16 de marzo, mientras realizaban su trabajo asistencial.

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