Concentración de rechazo por la agresión a dos profesionales de Primaria del Área Sanitaria Norte

La delegada territorial de la Consejería de Sanidad, Elena González, junto al director gerente del Área de Gestión Sanitaria Norte de Jaén, José Luis García, ... miembros del equipo directivo, todas las organizaciones sindicales de la Junta de Personal así como profesionales sanitarios del centro de salud de Arjona se han concentrado de forma conjunta este lunes a las 9 horas en la puerta del edificio para mostrar su apoyo y solidaridad a las dos profesionales de este centro de Atención Primaria, perteneciente a este área sanitaria, por la agresión sufrida el pasado lunes,16 de marzo, mientras realizaban su trabajo asistencial.

A esta convocatoria se han unido profesionales de todos los centros de salud del Área de Gestión Sanitaria Norte de Jaén, así como personal del Hospital Universitario San Agustín, de Linares, pertenecientes ambos al Servicio Andaluz de Salud (SAS), manifestándose también en la puerta de cada uno de sus centros.

La delegada territorial, Elena González, ha señalado que «no se puede permitir este tipo de actitudes violentas que carecen de cualquier justificación, debiendo desterrarlas de nuestra sociedad, máxime contra personas que lo que hacen es velar por nuestra salud». Ha señalado, además, «el apoyo unánime y la solidaridad del conjunto de profesionales a la trabajadora agredida». Igualmente, ha manifestado que, «precisamente, en el Área de Gestión Sanitaria Norte de Jaén, además de en el resto de áreas sanitarias y hospitales de toda Andalucía, se están realizando acciones formativas y talleres, en el caso de Jaén, con el Interlocutor Policial Sanitario de Jaén de la Policía Nacional para preparar a los sanitarios y no sanitarios frente a este tipo de situaciones, dentro del Plan de Prevención y Atención Frente a Agresiones, que se pone en marcha en nuestros centros para saber cómo actuar en este tipo de casos», ha enfatizado González.

Desde el momento en que se produjo la agresión, el Área de Gestión Sanitaria Norte de Jaén puso a disposición de las profesionales afectadas todo el apoyo necesario, incluyendo la defensa y asesoría jurídica, según recoge el Plan de Prevención y Atención frente a Agresiones para los profesionales del sistema sanitario público de Andalucía.

El suceso se produjo en la mañana del pasado lunes, 16 de marzo, cuando familiares de una paciente agredieron verbalmente y amenazaron a las profesionales en la consulta en la que se encontraban, además de intentar agredirles físicamente y destrozar equipamiento de la sala.

Desde la Comisión de Agresiones, formada por personal del Área de Gestión Sanitaria Norte de Jaén -incluyendo miembros de la Dirección-, así como por toda la representación sindical, que fue creada hace unos meses, se van a seguir realizando acciones específicas no sólo en relación con esta agresión ya producida, si no en pro de la prevención de que éstas sucedan. Para ello, ya se están revisando específicamente circuitos internos relacionados con la seguridad de los profesionales, ahondando en posibles mejoras que reforzarán las medidas existentes. Asimismo, se están examinando diversas propuestas y priorizando su despliegue, en función de la importancia de su implementación.

Tanto la Dirección como los miembros de la Junta de Personal pretenden con esta unión de fuerzas luchar juntos por crear un ambiente seguro para los profesionales, por la erradicación de las actuaciones violentas tanto en el centro hospitalario como en los centros de salud, por el fomento del respeto a los que cuidan de la salud de la ciudadanía, y por crear conciencia social positiva como bien público, que se ha de cuidar entre todos.

Plan de Prevención frente a las Agresiones

La Consejería Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía condena cualquier tipo de violencia, tanto física como verbal, dentro o fuera de un centro sanitario, recordando que bajo ningún concepto o circunstancia pueden justificarse este tipo de actuaciones.

El Plan de Prevención y Atención de Agresiones del sistema sanitario público de Andalucía incluye tanto medidas preventivas para luchar contra los ataques, como un protocolo de actuación una vez que se produce cualquier situación de violencia. Entre las medidas preventivas se encuentran la instalación de sistemas de seguridad, como formación para que los profesionales aprendan a actuar ante situaciones de tensión. En los casos en los que se produce la agresión, el plan contempla apoyo psicológico y asistencia jurídica para las víctimas.

La agresión física o intimidación grave contra profesionales sanitarios en el ejercicio de su función pública asistencial está recogida en el Código Penal como un delito de atentado contra la autoridad.