La Comisión de carnaval de Marmolejo decide la vuelta de esta fiesta a las calles de la localidad

Durante la tarde de ayer, martes, 25 de enero, tenía lugar la reunión de la Comisión de carnaval de Marmolejo, un órgano en el que se encuentran representados las diferentes agrupaciones carnavalescas de la localidad, además del ayuntamiento y de figuras destacadas de esta fiesta.

El objetivo del encuentro de ayer era decidir si, finalmente, se celebrarán estas tradicionales fiestas de Carnaval en la localidad y de qué modo. Precisamente era el concejal de Cultura y Patrimonio Histórico, Rafael Valdivia, el encargado al término de la reunión de anunciar que Marmolejo volverá a contar con sus fiestas de carnaval en este año 2022 aunque de un modo algo diferente y siempre con todas las medidas de seguridad pertinentes.

«Hemos decidido, teniendo en cuenta los datos en los que nos encontramos hoy por hoy de la pandemia, que hay que ser cautos con la celebración de los carnavales pero no nos resignamos a no celebrar nada ni a hacerlo completamente online», explicaba el

concejal. Tras la valoración de las circunstancias en el municipio y atendiendo también a las características de esta tradicional y popular fiesta, la Comisión decidía «celebrar solamente un día de carnaval en la calle, que será el próximo 26 de febrero, totalmente en espacio abierto», especificaba Valdivia.

Además, entre los acuerdos adoptados por esta comisión se encuentra también «no celebrar nada en sitios cerrados, como el Teatro Español, con lo cual, se suspenden todas las muestras de chirigotas, entre otras cosas porque casi todas han dejado de ensayar y no se encuentran en disposición de exhibir sus agrupaciones», añadía el edil marmolejeño al respecto.

El objetivo de estas medidas no es otro que evitar la concentración de personas en espacios cerrados para velar por la seguridad común. Valdivia hacía hincapié en que el pasacalles será en esta ocasión algo más corto que en otros años mientras que los premios del concurso de disfraces seguirán siendo los mismos. La fiesta de carnaval se celebrará en el Paseo de la Libertad y contará también con algunas sorpresas, como diferentes espectáculos para animar a las personas participantes. Además, si los datos para ese momento, no mejoran, no se contará con barra de bebidas «para evitar así que la gente se quite la mascarilla».