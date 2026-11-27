La Biblioteca Literaria Giennense de la Diputación ha acogido esta mañana un encuentro literario de clubes de lectura de la Campiña Norte de Jaén con ... el autor arjonillero Manuel Jesús Segado-Uceda, que les ha hablado sobre su último libro, titulado «La arqueología legendaria de Indiana Jones». La vicepresidenta cuarta y responsable del Instituto de Estudios Giennenses (IEG), Francisca Medina, ha recibido en este evento a unas 50 personas pertenecientes a clubes de lectura procedentes de los municipios de Andújar, Arjonilla, Arjona, Bailén, Baños de la Encina, Carboneros, Cazalilla, Espeluy, Guarromán, La Carolina, Lahiguera, Lopera, Marmolejo, Mengíbar, Santa Elena y Villanueva de la Reina.

Sobre este acto, en el que también ha participado la consejera de número del IEG María José Calero, la responsable del Instituto de Estudios Giennenses ha explicado que se enmarca en la celebración del 75 aniversario de su creación. Con motivo de esta efeméride, la Biblioteca Literaria Giennense se ha convertido en un espacio por el que están pasando clubes de lectura de toda la provincia. «Es un placer poder recibirlos para así poner también en valor el trabajo que realizan, sobre todo el fomento de la lectura que realizan en cada uno de nuestros municipios, es decir, en el mundo rural, dinamizando las bibliotecas de cada localidad», ha subrayado Medina.

Esos encuentros, ha añadido la vicepresidenta cuarta de la Diputación, «suponen un intercambio de los propios lectores con autores, en este caso con Manuel Jesús Segado-Uceda, al que le quiero dar las gracias por participar en esta actividad». Este escritor ha desgranado el contenido del libro sobre el que ha girado este acto, «La arqueología legendaria de Indiana Jones», en el que, como ha precisado, «hago un recorrido histórico por toda la saga de Indiana Jones, no solo las películas, sino también los cómics, los videojuegos, la serie de los años 90, y lo divido en 3 bloques: el origen; el análisis de todas las reliquias en la saga, análisis cinematográfico, simbólico y sustento histórico; y el universo de Indiana Jones, que lejos de desmontar el personaje le da un soporte mitológico e histórico a todo lo que es la saga».