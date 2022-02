Ciudadanos lamenta que se cambie parte del acerado recién colocado en Arjona en unas obras por «no cumplir la normativa de accesibilidad»

La portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Arjona, María Dolores de la Haza, ha lamentado que el equipo de Gobierno del PSOE «haya esperado al último momento para comprobar las advertencias que le hemos venido haciendo desde el Grupo Municipal de Ciudadanos sobre el pavimento del acerado en las obras que se ejecutan en la avenida Infanta Cristina», lo que ha dado lugar, a «que con las obras ya considerablemente avanzadas ahora vayan a tener que levantar parte del pavimento recién colocado y sustituirlo por el correcto».

De la Haza ha recordado que «hace semanas que advertimos al alcalde de que una parte del pavimento del acerado que se está colocando en las obras de la travesía no cumple con la normativa de accesibilidad, y que debía comprobarlo y modificarlo con la mayor agilidad posible antes de seguir avanzando en la obra». Pero «lamentablemente no fue así y el equipo de Gobierno del PSOE decidió no hacer nada hasta que desde Ciudadanos hemos llevado el asunto al pleno. No fue hasta ese momento cuando se animaron a hacer las comprobaciones técnicas y se dieron cuenta de que nuestras advertencias estaban perfectamente fundamentadas», ha continuado la portavoz naranja.

La portavoz de la formación liberal ha explicado que estas obras que se desarrollan en la avenida Infanta Cristina responden a una «demanda de nuestros vecinos», ya que se trata «de una travesía muy transitada tanto por vehículos como por peatones, que ha registrado siempre una alta siniestralidad y en la que es de suma importancia que los accesos a los pasos de peatones cumplan al dedillo con la normativa de accesibilidad vigente».

Ante esto, De la Haza ha reclamado al equipo de Gobierno que «una vez que han comprobado que el acerado no se está colocando correctamente, procedan a sustituirlo con la mayor agilidad posible para que esta situación no provoque retrasos innecesarios en unas obras muy demandadas».