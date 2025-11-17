Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Andujar

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
ACTO DE INAUGURACIÓN DE LA ACTIVIDAD ESTA MAÑANA. D, J.

Cerca de 70 escolares de Escañuela disfrutarán esta semana de algunos de los productos de Degusta Jaén

COMARCA ·

Javier Perales ha participado en un desayuno saludable con el que ha comenzado el programa 'Degusta Jaén en tu colegio' en el CEIP 'José Yanguas Messia'

ANDÚJAR IDEAL

ANDÚJAR

Lunes, 17 de noviembre 2025, 19:31

Comenta

Cerca de 70 escolares del Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) 'José Yanguas Messia' de Escañuela disfrutarán durante toda esta semana algunos de los ... productos que cuentan con el sello de calidad Degusta Jaén. El diputado de Agricultura y Ganadería, Javier Perales, ha participado junto a la alcaldesa de Escañuela, Ana María Fernández, en el desayuno saludable con el que ha dado comienzo en este centro el programa 'Degusta Jaén en tu colegio' que impulsa la Administración provincial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Llega el frío ártico a Granada con posibles nevadas en la capital este día
  2. 2 La autovía a la Costa Tropical reabrirá antes de tiempo por el buen avance de las obras del viaducto
  3. 3 La experta granadina que alerta sobre la lumbalgia: «Vamos directos al precipicio»
  4. 4 Cinco heridos y dos coches volcados tras un accidente en la A-92 a la altura de Loja
  5. 5 Nueva estafa en Granada: una supuesta carta de la Seguridad Social dirigida a los pensionistas
  6. 6

    Veintitrés colegios y cinco residencias de Granada se hicieron en zonas inundables
  7. 7 La ginebra artesanal más galardonada del mundo en 2024 no es de Escocia, es de Granada
  8. 8 Excarcelan a dos heridos graves en un aparatoso accidente en un túnel de Torrenueva
  9. 9

    La leyenda de los curas rojos de la zona Norte
  10. 10 Colapso en la Ronda Sur por un accidente a primera hora de este lunes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Cerca de 70 escolares de Escañuela disfrutarán esta semana de algunos de los productos de Degusta Jaén

Cerca de 70 escolares de Escañuela disfrutarán esta semana de algunos de los productos de Degusta Jaén