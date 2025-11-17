Cerca de 70 escolares de Escañuela disfrutarán esta semana de algunos de los productos de Degusta Jaén

Cerca de 70 escolares del Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) 'José Yanguas Messia' de Escañuela disfrutarán durante toda esta semana algunos de los ... productos que cuentan con el sello de calidad Degusta Jaén. El diputado de Agricultura y Ganadería, Javier Perales, ha participado junto a la alcaldesa de Escañuela, Ana María Fernández, en el desayuno saludable con el que ha dado comienzo en este centro el programa 'Degusta Jaén en tu colegio' que impulsa la Administración provincial.

Precisamente, el alumnado ha elaborado hoy un desayuno con aceite, tomate y jamón, mientras que a lo largo de esta semana tendrán la oportunidad de degustar quesos, mieles, productos hortofrutícolas, lácteos, chocolates o repostería artesanal. Además de las degustaciones, esta iniciativa cuenta con charlas y talleres formativos que tienen por sensibilizar sobre la alimentación saludable y la obesidad infantil.

'Degusta Jaén en tu colegio' tiene por objeto la promoción de la alimentación saludable a través de los productos Degusta Jaén, así como potenciar el consumo de productos de calidad y de cercanía local. Desde la puesta en marcha de esta iniciativa han participado 67 centros educativos de la provincia que suman más de 5.078 alumnos y 900 docentes.