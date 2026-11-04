La carretera que conecta Marmolejo con la A-4 reabre al tráfico

La A-420, carretera de titularidad autonómica que da acceso a Marmolejo desde la A-4, queda reabierta al tráfico tras finalizar las obras de ... reparación de los daños causados por el tren de borrascas de los meses de enero y febrero de este año.

El delegado territorial de Fomento y Movilidad, Miguel Contreras, ha especificado que se permite el tránsito rodado aunque continuarán los trabajos de colocación de barreras de seguridad, señalización vertical y horizontal, por lo que se ruega extremar la precaución al circular por esta vía.

Los trabajos técnicos han consistido en la mejora de drenajes y cunetas, así como en la retirada de vegetación. Una actuación enmarcada en el Plan Andalucía Actúa. Además, también se ha procedido a la mejora del firme de los cuatro primeros kilómetros desde la A-4 hasta la entrada al municipio.