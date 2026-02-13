Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Andujar

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
RESPONSABLES DE LA INICIATIVA, ESTE VIERNES EN MARMOLEJO. CÁMARA ANDÚJAR

La Cámara de Comercio colabora en la zona con un escape room de impulso financiero en Marmolejo

COMPETENCIIA FINANCIERA ·

Esta iniciativa de la Cámara de Comercio de España y Fundación MAPFRE recorre 150 centros educativos de 110 ciudades en 16 comunidades autónomas.

ANDÚJAR IDEAL

COMARCA

Viernes, 13 de febrero 2026, 18:22

Comenta

La Cámara de España y Fundación MAPFRE, con la cofinanciación de la Unión Europea y la colaboración de la Cámara de Andújar, han puesto en ... marcha la tercera edición de la ruta FINEXIT, un innovador 'escape room' itinerante que recorre unos 150 centros de Formación Profesional de 110 ciudades españolas durante el curso 2025-26, para fomentar la formación financiera. En total, se espera que participen unos 8.000 jóvenes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Descarrila el metro en la avenida Fernando de los Ríos; el servicio ya queda reestablecido
  2. 2

    Del Negratín al Quéntar: radiografía de los embalses de Granada
  3. 3 La nieve y un accidente complican el tráfico en la A-92, a la altura de Huétor Santillán
  4. 4 La Junta corta el acceso a la estación de Sierra Nevada por un deslizamiento en la carretera
  5. 5

    Se abalanza con su familia sobre los policías por recriminarle aparcar en carga y descarga en Iznalloz
  6. 6 Así va a llover y nevar en Granada este viernes y sábado
  7. 7 Rachas de más de 70 km/h en la capital y de 100 en la provincia provocan árboles caídos e incidencias
  8. 8 Acepta la prisión permanente el hombre que asesinó a su hermana embarazada y su sobrino de tres años en Las Gabias
  9. 9 Gran despliegue policial en Granada: caen cuatro pisos llenos de marihuana
  10. 10 Un camión choca contra un coche y colapsa la Circunvalación de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Cámara de Comercio colabora en la zona con un escape room de impulso financiero en Marmolejo

La Cámara de Comercio colabora en la zona con un escape room de impulso financiero en Marmolejo