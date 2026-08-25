La Cámara de Comercio de Andújar impulsa el empleo en la zona

La Cámara de Comercio de Andújar continúa impulsando la formación y la mejora de la empleabilidad de los jóvenes con el desarrollo en Marmolejo del ... Curso de Obtención del Permiso de Conducir B, dirigido a jóvenes menores de 30 años en situación de desempleo en colaboración con el Ayuntamiento de Marmolejo.

La gerente de la Cámara de Comercio de Andújar, Ana Peña, visitó este lunes al alumnado que participa en esta acción formativa, acompañada por la concejala de Juventud del Ayuntamiento de Marmolejo, Pilar Lara, y el concejal de Formación, Paco Pastor. Durante la visita, celebrada en las instalaciones del Punto Vuela de Marmolejo, pudieron conocer de primera mano el desarrollo del curso y compartir unos minutos con los participantes. El alumnado ya ha comenzado a recibir formación troncal en inglés y empleabilidad, contenidos orientados a reforzar sus competencias personales y profesionales y a mejorar sus posibilidades de incorporación al mercado laboral.

Desde este martes, los participantes han iniciado la formación específica para la obtención del permiso de conducir B en dos centros especializados de Marmolejo, donde recibirán la preparación necesaria para afrontar tanto la prueba teórica como las clases prácticas de conducción. La obtención del permiso de conducir constituye una herramienta especialmente útil para mejorar las posibilidades de acceso al mercado laboral, especialmente en aquellos sectores y puestos de trabajo en los que la movilidad y la disponibilidad para desplazarse son requisitos importantes. Asimismo, contribuye a reforzar la autonomía personal y profesional de los jóvenes.

La iniciativa se desarrolla en el marco del Programa Talento Joven, que cuenta con el impulso de la Cámara de Comercio de España y el Ministerio de Trabajo y Economía Social, está cofinanciada por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) y por el Ayuntamiento de Marmolejo. La colaboración con el Ayuntamiento de Marmolejo permite acercar esta formación al municipio y facilitar que los jóvenes participantes puedan desarrollar parte de su formación en las instalaciones del Punto Vuela de Marmolejo, favoreciendo así el acceso a recursos formativos.