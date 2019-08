ASAJA teme que se pueda acabar con los ganaderos de la zona El calor y la falta de lluvias favorecen el cultivo del algodón y merma al olivar Toros bravos en la ganadería de Antonio Torres Sancho. / LUIS MIGUEL PARRADO SECTOR PRIMARIO El responsable de ASAJA en la zona, Miguel Girón, indica que las altas temperaturas disuaden a las plagas en los cultivos del algodón JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ ANDUJAR CORRESPONSAL Viernes, 2 agosto 2019, 13:01

La amplia y profusa vega que se extiende por el río del Guadalquivir y penetra por lo más abrupto de la serranía, remarcan la enorme y profunda tradición agrícola y ganadera del municipio. Los vaivenes de la meteorología afectan de lleno a la actividad de los labriegos y ganaderos y esta época de sol y escasez de precipitaciones ocasiona sus contrates en el campo y los cultivos.

Así lo explica a IDEAL el presidente de Asaja en Andújar, Miguel Girón, quien afirma que el sol y las altas temperaturas son beneficiosas para el algodón, un cultivo con mucha implantación en Andújar y sus vecinas localidades de la comarca «la cosecha se prevé muy buena porque las plagas están controladas de momento y al ser un cultivo de verano cuanto mayor temperatura se alcance es más beneficioso para el algodón», precisa.

El olivar no corre la misma suerte, «los olivos de secano están muy mal por la falta de agua por lo que ya le está acuciando la sequía y muchos sondeos se están quedando sin agua por la falta de precipitaciones» avisa el dirigente de la Asociación de Jóvenes Agricultores de la zona. En este sentido recalca que cabe la posibilidad de que olivos de secano tengan una cosecha nula.

Los datos de la revisión del Plan Estratégico de la ciudad revelan que los principales cultivos en el municipio andujareño son los del olivo (con una superficie de 6.012 hectáreas) y de algodón con 1.199, casi una sexta parte del total de la provincia. El diagnóstico revela que el principal cultivo de secano en Andújar es el trigo. El algodón se empieza a recoger en otoño y ya está madurando.

Precio del aceite

Miguel Girón augura una cosecha regular-mala de aceituna «todo va a depender de como se desarrolle el otoño, si llueve pronto la cosecha puede ser mejor o si por el contrario no cae el agua del cielo existe un riesgo muy evidente de incremento de las pérdidas», subraya este dirigente agrario. Respecto a los precios del aceite de oliva, Girón señala que no se están logrando estabilizar «y sigue habiendo pérdidas para el agricultor». Considera que si la cosecha se merma el precio empezará a subir. Miguel Girón también se dedica a la ganadería y ha mostrado su preocupación de como se está abordando el tratamiento de la tuberculosis «las administraciones se deben de mentalizar de que se trata de una enfermedad endémica de la zona y que no podrá erradicarla, por lo que tendrá que aprender a convivir con ella o acaban con todos los ganaderos de la zona, tanto de carne, como de reses bravas», sentencia.

Girón afirma que el sector está enojado «porque el exterminio de la tuberculosis va a aparejado con el de la ganadería, por lo que las perspectivas son malísimas». Añade que la administración está causando un doble perjuicio tanto a cazadores y ganaderos «ponen trabas a los cazadores y no controlan la población de jabalí que es un foco principal de la transmisión de la tuberculosis y hay que saber convivir con la tuberculosis que es una enfermedad endémica de la zona de toda la vida y que no se va a acabar con ella cargándote el ganado», deplora Girón.

Prestigiosos ganaderos alertan de que el mundo del toro está en retroceso en España porque esgrimen que apenas se preocupan por el encaste y las de las ganaderías. La Asociación de Ganaderos de Jaén alega en este aspecto que la comunidad europea se refería al control, seguimiento, o erradicación de la tuberculosis bovina , «pero ellos eligieron erradicación cuando en España tienen tuberculosis bovina, aparte de las vacas, y cabras ganaderas, el jabalí, el tejón, el ciervo, el lince, el lobo, las ratas, la cabra hispánica y el muflón, entre otros ejemplares», argumenta este colectivo.