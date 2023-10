La calidad en los cultivos, el arma en tiemos de zozobra

La extensión del término municipal de Andújar, su comarca y enclave natural protegido, por lo más abrupto e intrincado de la serranía y por la zona de la campiña, ofrece una variada oferta de cultivos y producción agro alimentaria, como ya se puso de manifiesto en los últimas ediciones de Oleomiel y la Feria Multisectorial.

Esta peculiaridad y circunstancia propicia que sagas de familias apuesten por una producción de calidad, su gran aval para la promoción y el consumo, y un inestimable aliado en tiempos de especial zozobra y problemas para el mundo del campo, la ganadería y la agricultura.

Uno de los grandes exponentes en la producción de miel excelsa en la serranía de Andújar es la que produce la familia Bellido. El responsable de la empresa que la fabrica y comercializa, Rafael Bellido, habla de los inconvenientes que se plantean con la escasez de precipitaciones y la sequedad del terreno. «Nos faltan flores, no hay néctar, por tanto no hay producción de miel», lamenta. Este hecho ocasiona una preocupante reducción de colmenas, con el agravante de que se llevan tres años acumulados de sequía. Bellido espera y desea, a la vez, que no se repite otro año de sequía, «porque nos puede generar un problema muy grave para el campo en general», alerta Rafael Bellido, quien ha depositado sus esperanzas en las lluvia que se avecinan para estos días.

La calidad

Este conocido productor de miel desvela las claves de la calidad de la miel que se produce en los pagos serranos andujareños, donde además su producción está muy implantada, situándose en el podium de Andalucía.

«La biodiversidad en Sierra Morena, hace que la miel multifloral sea muy completa con el romero, los tomillos, o los cantuesos, la encina y que faculta hacia una riqueza biológica». Añade que su gran cantidad de antioxidantes retrasan el envejecimiento, y corrobora que esta miel es buena para la garganta y ayuda para subir las defensas. «Nuestra marca persigue esa calidad, porque todas nuestras colmenas las tenemos en la sierra, por lo que las tenemos en floración silvestre y lejos de los núcleos urbanos y a esto se le añade una fuente de néctar sana», ahonda. El transporte se realiza con mucho cuidado, y tratan que el almacén esté en buenas condiciones y con una temperatura buena. «Todo eso incide en la calidad final del producto», resume.

Aceite

Juan Manuel García Pérez es responsable de una marca aceitera con sede en Arjonilla y con fuerte implantación en la zona, por sus décadas de andadura. Explica que las claves del éxito residen en un esmerado cuidado del producto y del árbol en el campo con la práctica de una agricultura ecológica. Hace hincapié en el modo del traslado a la fábrica. Su marca elabora una variado catálogo de aceites, como los tempranos, ese aceite verde que ya ha empezado a recolectarse, los vírgenes extra, los vírgenes y los lampantes, estos últimos que se han caído al suelo por los vientos y lluvias y que son de menos calidad, «lampante viene de lámpara, porque esos aceites se utilizaban antes para dar luz», alecciona Juan Manuel. Sus olivares se emplazan en los términos municipales de Andújar, Arjonilla, Villanueva de la Reina y en Jaén, justo en el límite de Sierra Mágina. Sus almazaras extraen y transforman el aceite de 200 cosecheros. Juan Manuel García conforma la quinta generación familiar consagrada al cultivo del olivar y transformación de la aceituna.

Juan Manuel ya vivió la pertinaz sequía de 1995. Reconoce que con el cambio climático los ciclos de sequía son más largos y los de lluvias más cortos. Estos contratiempos la tratan de solventar con agua de riego que está embalsada y con una agricultura racional que procura el uso proporcional del agua, bien pro goteo o integrado. Constata que las nuevas tecnologías de riego ayudan al desarrollo del olivar y a economizar el uso del agua en época de escasez, donde suben los costes de producción y el precio del aceite por la disminución de las cosechas.