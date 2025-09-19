Blas Alves, coordinador del Comité Comarcal del PSOE en La Campiña

ANDÚJAR IDEAL ANDÚJAR Viernes, 19 de septiembre 2025, 18:52 Comenta Compartir

Blas Alves ha sido elegido coordinador del Comité Comarcal del PSOE en La Campiña. La elección del alcalde de Villanueva de la Reina se ha producido en la reunión constitutiva de este órgano del PSOE de Jaén, que se ha celebrado en el municipio de Lahiguera y a la que ha asistido el secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre.

En el encuentro, también se han establecido las líneas de trabajo para los próximos meses, centradas especialmente «en la oportunidad que van a suponer las próximas elecciones andaluzas para dar un giro a la situación en Andalucía». Las agrupaciones han coincidido en que «hay que acabar con este periodo oscuro de Juanma Moreno y del PP, donde servicios públicos como la sanidad, la dependencia o la educación están siendo destrozados»