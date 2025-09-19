Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Andujar

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
BLAS ALVES. PSOE DE JAÉN

Blas Alves, coordinador del Comité Comarcal del PSOE en La Campiña

POLÍTICA ·

ES EL ACTUAL ALCALDE DE VILLANUEVA DE LA REINA

ANDÚJAR IDEAL

ANDÚJAR

Viernes, 19 de septiembre 2025, 18:52

Blas Alves ha sido elegido coordinador del Comité Comarcal del PSOE en La Campiña. La elección del alcalde de Villanueva de la Reina se ha producido en la reunión constitutiva de este órgano del PSOE de Jaén, que se ha celebrado en el municipio de Lahiguera y a la que ha asistido el secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre.

En el encuentro, también se han establecido las líneas de trabajo para los próximos meses, centradas especialmente «en la oportunidad que van a suponer las próximas elecciones andaluzas para dar un giro a la situación en Andalucía». Las agrupaciones han coincidido en que «hay que acabar con este periodo oscuro de Juanma Moreno y del PP, donde servicios públicos como la sanidad, la dependencia o la educación están siendo destrozados»

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Zaidín llora a Ana, su enfermera más querida
  2. 2 La Guardia Civil le da el alto en la A-92 por llevar 1.500 kilos de hachís en la furgoneta y huye a pie
  3. 3 Así llega el chorro polar a Andalucía: cambio radical del tiempo en 24 horas con lluvias y frío
  4. 4 Siete heridos en el incendio de una sexta planta en calle Arabial
  5. 5

    El Granada pierde también en su visita al Real Jaén de Segunda RFEF
  6. 6 El pub más friki de España está en Granada: «Desde que abrimos no para de entrar gente»
  7. 7 Una mujer de 70 años herida grave tras ser atropellada por una moto en la calle Alhamar
  8. 8 El castillo de la Calahorra abrirá al público el viernes 26 de septiembre
  9. 9 Varios ciudadanos persiguen y retienen a un ladrón que había robado el bolso a una mujer
  10. 10

    El Granada, con el segundo peor límite salarial de Segunda división: 4.298.000 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Blas Alves, coordinador del Comité Comarcal del PSOE en La Campiña

Blas Alves, coordinador del Comité Comarcal del PSOE en La Campiña