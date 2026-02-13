El Ayuntamiento de Villanueva de la Reina exige a la Junta actuaciones de urgencia en la A-6075

El Ayuntamiento de Villanueva de la Reina exige a la Junta actuaciones con carácter de urgencia en la A-6075 ante las continuas inundaciones y ... cortes de la vía.

El alcalde Blas Alves reclama que la Junta de Andalucía tome medidas urgentes ante la situación de extrema preocupación que existe entre los villanoveros y villanoveras por el estado de la carretera A-6075 en varios de sus puntos, acentuados por los últimos episodios de lluvias y crecidas del Río Guadalquivir.

Alves, ha vuelto a enviar una carta al delegado territorial de Fomento para solicitar con carácter urgente medidas de actuación en la carretera A-6075, que conecta el municipio de Villanueva de la Reina con la A-4, ante la extrema situación que se produce cada vez que hay episodios de lluvias de cierta intensidad, generando un riesgo evidente para la actividad del municipio y para la seguridad vial.

«La situación es insostenible. No puede ser que cada vez que se produzcan lluvias de cierta intensidad y se produzcan crecidas del Guadalquivir, nuestro municipio quede aislado parcialmente y se produzca un perjuicio para la movilidad y seguridad de la población» expone el alcalde.

Los puntos críticos de la A-6075 a los que se hace referencia en el escrito enviado a la Delegación de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía son el tramo entre los kilómetros 4 y 5, donde el deficiente sistema de drenaje provoca que todo el agua procedente de las cunetas desemboque directamente en el Polígono Industrial del Calvario; mientras que el otro tramo crítico se encuentra entre los kilómetros 6 y 7,5, donde la carretera queda completamente anegada cuando se producen crecidas del río Guadalquivir, lo que provoca su corte completo al tráfico, quedando el municipio sin acceso directo a la autovía A-4.

El alcalde explica que estas afecciones en la carretera provocan inundaciones recurrentes en las calles del polígono, el colapso de la red de alcantarillado municipal, perjuicios económicos y operativos de las empresas; además de la afectación a los trabajadores que se desplazan diariamente, el transporte de mercancías, los pacientes que deben de acudir a centros hospitalarios, los niños y jóvenes que se trasladan los centros educativos y a los servicios esenciales y de emergencias.

El primer edil villanovro recuerda la necesidad de retomar el proyecto de elevación de la cota de la carretera entre los kilómetros 6 y 7,5, solicitando que se retome y ejecute el proyecto de elevación de la rasante de la A-6075. «Esta actuación ya ha sido planteada en anteriores ocasiones y nos resulta imprescindible para evitar que la vía continúe inundándose y quedando inoperativa ante episodios de crecida»

«La Junta no debe de mirar hacia otro lado. Confiamos en la sensibilidad de la Delegación, y en la pronta adopción de medidas que garanticen la seguridad vial, la actividad económica y la adecuada comunicación de nuestro municipio», ha reclamado el alcalde.