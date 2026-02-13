Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

CARRETERA DE ACCESO ANEGADA AL MUNICIPIO POR LAS LLUVIAS. ANDÚJAR IDEAL

El Ayuntamiento de Villanueva de la Reina exige a la Junta actuaciones de urgencia en la A-6075

COMARCA ·

El alcalde reclama que tome medidas urgentes ante la situación de extrema preocupación que existe en el municipio por el estado de la vía en varios de sus puntos, acentuados por los últimos episodios de lluvias y crecidas del Río Guadalquivir

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

VILLANUEVA DE LA REINA

Viernes, 13 de febrero 2026, 13:30

Comenta

El Ayuntamiento de Villanueva de la Reina exige a la Junta actuaciones con carácter de urgencia en la A-6075 ante las continuas inundaciones y ... cortes de la vía.

