El Ayuntamiento de Villanueva de la Reina exige a la Junta actuaciones de urgencia en la A-6075
COMARCA ·El alcalde reclama que tome medidas urgentes ante la situación de extrema preocupación que existe en el municipio por el estado de la vía en varios de sus puntos, acentuados por los últimos episodios de lluvias y crecidas del Río Guadalquivir
JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ
VILLANUEVA DE LA REINA
Viernes, 13 de febrero 2026, 13:30
El Ayuntamiento de Villanueva de la Reina exige a la Junta actuaciones con carácter de urgencia en la A-6075 ante las continuas inundaciones y ... cortes de la vía.
El alcalde Blas Alves reclama que la Junta de Andalucía tome medidas urgentes ante la situación de extrema preocupación que existe entre los villanoveros y villanoveras por el estado de la carretera A-6075 en varios de sus puntos, acentuados por los últimos episodios de lluvias y crecidas del Río Guadalquivir.
Alves, ha vuelto a enviar una carta al delegado territorial de Fomento para solicitar con carácter urgente medidas de actuación en la carretera A-6075, que conecta el municipio de Villanueva de la Reina con la A-4, ante la extrema situación que se produce cada vez que hay episodios de lluvias de cierta intensidad, generando un riesgo evidente para la actividad del municipio y para la seguridad vial.
«La situación es insostenible. No puede ser que cada vez que se produzcan lluvias de cierta intensidad y se produzcan crecidas del Guadalquivir, nuestro municipio quede aislado parcialmente y se produzca un perjuicio para la movilidad y seguridad de la población» expone el alcalde.
Los puntos críticos de la A-6075 a los que se hace referencia en el escrito enviado a la Delegación de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía son el tramo entre los kilómetros 4 y 5, donde el deficiente sistema de drenaje provoca que todo el agua procedente de las cunetas desemboque directamente en el Polígono Industrial del Calvario; mientras que el otro tramo crítico se encuentra entre los kilómetros 6 y 7,5, donde la carretera queda completamente anegada cuando se producen crecidas del río Guadalquivir, lo que provoca su corte completo al tráfico, quedando el municipio sin acceso directo a la autovía A-4.
El alcalde explica que estas afecciones en la carretera provocan inundaciones recurrentes en las calles del polígono, el colapso de la red de alcantarillado municipal, perjuicios económicos y operativos de las empresas; además de la afectación a los trabajadores que se desplazan diariamente, el transporte de mercancías, los pacientes que deben de acudir a centros hospitalarios, los niños y jóvenes que se trasladan los centros educativos y a los servicios esenciales y de emergencias.
El primer edil villanovro recuerda la necesidad de retomar el proyecto de elevación de la cota de la carretera entre los kilómetros 6 y 7,5, solicitando que se retome y ejecute el proyecto de elevación de la rasante de la A-6075. «Esta actuación ya ha sido planteada en anteriores ocasiones y nos resulta imprescindible para evitar que la vía continúe inundándose y quedando inoperativa ante episodios de crecida»
«La Junta no debe de mirar hacia otro lado. Confiamos en la sensibilidad de la Delegación, y en la pronta adopción de medidas que garanticen la seguridad vial, la actividad económica y la adecuada comunicación de nuestro municipio», ha reclamado el alcalde.
