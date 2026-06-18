El Ayuntamiento de Lopera suspenderá todas las licencias de plantas fotovoltaicas a partir de la aprobación inicial del Plan Especial y dice cumplir así su ... compromiso de proteger su término municipal de la proliferación de plantas fotovoltaicas, dando cumplimiento a la preocupación vecinal canalizada a través de la Plataforma. Campiña Norte Contra las megaplantas solares y compartida por este Ayuntamiento.

En estos momentos, el Ayuntamiento de Lopera está inmerso en el procedimiento de la aprobación inicial del Plan Especial que se llevará a cabo en un breve periodo de tiempo y que va a suponer la suspensión de todas las licencias a partir de la aprobación del mismo.

Respecto a las licencias de planta fotovoltaica que se encuentra en tramitación, apunta que se han cumplimentado todos los trámites administrativos y que cuentan con todas las autorizaciones sectoriales por parte de la Junta de Andalucía. Así lo confirmó el delegado de Fomento de la Junta de Andalucía en su informe y en la reunión mantenida esta semana en la que trasladó que «desde el punto de vista territorial no existe inconveniente para que el Ayuntamiento de Lopera otorgue licencia municipal a la actuación».

Es por ello que el Ayuntamiento ha solicitado un informe jurídico para adoptar una decisión respecto de estas licencias, especialmente al objeto de valorar las consecuencias indemnizatorias que supondría suspender el otorgamiento de licencias solicitadas y en avanzado estado de tramitación.

«El Ayuntamiento de Lopera ha actuado en todo momento cumpliendo estrictamente con la legalidad. Además, el Plan Especial llega en un momento crucial para ordenar nuestro término. Estamos convencidos de que esta decisión es la mejor en aras del interés general y de que con ella estamos contribuyendo a un desarrollo sostenible de nuestro pueblo, protegiendo nuestro olivar, nuestro campo y a nuestros agricultores y agricultoras», afirma la alcaldesa, Carmen Torres.