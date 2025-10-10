El Ayuntamiento de Lopera respalda la manifestación en defensa del Centro de Participación Activa

ANDÚJAR IDEAL COMARCA Viernes, 10 de octubre 2025, 19:37 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Lopera, a través de su alcaldesa Carmen Torres, ha mostrado este viernes su respaldo a la manifestación convocada en defensa del Centro de Participación Activa del municipio, que permanece cerrado desde junio de 2024.

Carmen Torres reclama a la Junta de Andalucía que ofrezca respuestas claras y deje de ignorar una situación que afecta directamente a las personas mayores del municipio. «Pedimos que se nos escuche y que se ponga fin a las continuas demoras y excusas a la reapertura del centro», subrayó Torres.

Durante la última reunión mantenida entre el Ayuntamiento y la Delegada de Inclusión Territorial, no se obtuvo ninguna información concreta.

«Insistimos en conocer cuándo comenzarían las obras de rehabilitación o, en su caso, la construcción de un nuevo edificio. Sin embargo, seguimos esperando respuestas, ya que se nos indicó que el asunto se trasladaría a la consejería», explicó la alcaldesa. Desde el consistorio se ha querido hacer un llamamiento para exigir respuestas claras a los vecinos y vecinas de Lopera, reclamando el fin de las continuas dilaciones sobre el futuro del centro, que lleva ya más de 16 meses cerrado.

La alcaldesa recordó que, aunque algunos usuarios están utilizando espacios municipales puestos a su disposición por el propio ayuntamiento para realizar ciertas actividades, muchas otras no pueden desarrollarse fuera del centro. Por ello, el Ayuntamiento insiste en la urgencia de actuar para que los usuarios puedan volver a desarrollar con normalidad sus actividades, tal y como lo hacían antes de su clausura del centro por la Junta de Andalucía.

