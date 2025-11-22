Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Andujar

Planta foltovoltaoicas en olivares. ANDÚJAR IDEAL

El Ayuntamiento de Lopera decreta la suspensión de las licencias de los proyectos de plantas fotovoltaicas

COMARCA ·

El Consistorio denuncia las amenazas que ha sufrido la alcaldesa

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

LOPERA

Sábado, 22 de noviembre 2025, 13:41

El Ayuntamiento de Lopera ha decretado la suspensión de las licencias relativas a los expedientes de los proyectos de plantas fotovoltaicas a la espera de ... la resolución definitiva de la Junta de Andalucía sobre los recursos de revisión presentados.

