El Ayuntamiento de Lopera decreta la suspensión de las licencias de los proyectos de plantas fotovoltaicas
COMARCA ·El Consistorio denuncia las amenazas que ha sufrido la alcaldesa
JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ
LOPERA
Sábado, 22 de noviembre 2025, 13:41
El Ayuntamiento de Lopera ha decretado la suspensión de las licencias relativas a los expedientes de los proyectos de plantas fotovoltaicas a la espera de ... la resolución definitiva de la Junta de Andalucía sobre los recursos de revisión presentados.
Esta medida provisional afirma que es completamente ajustada a la legalidad. «Lamentablemente, algunas personas han hecho un uso interesado, malintencionado y engañoso de esta resolución», oorque señla que han presentado ante la opinión pública esta decisión como algo distinto a su verdadera naturaleza, «aun siendo conscientes de que la responsabilidad está en la Junta de Andalucía de si admite o no a trámite los recursos, algo que ocultan deliberadamente para seguir confundiendo a la ciudadanía respecto a cómo se están desarrollando los procedimientos legales», argumenta.
El Consitorio loperano afirma que se están produciendo amenazas y presiones a la alcaldesa para que adopte decisiones que contravienen la ley, basadas únicamente en criterios de oportunidad. «Queremos reiterar que cualquier actuación basada en estos criterios de oportunidad y no de legalidad, serían actuaciones al margen de la ley y que, de llevarse a cabo, tendría consecuencias penales para la Alcaldesa, como las ya comunicadas por parte de la empresa promotora de las plantas fotovoltaicas», razona.
El Ayuntamiento de Lopera va a iniciar las medidas legales necesarias para proteger a la alcaldesa y garantizar el respeto y la seguridad que merece como persona y representante pública.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión