El Ayuntamiento de Lopera decreta la suspensión de las licencias de los proyectos de plantas fotovoltaicas

El Ayuntamiento de Lopera ha decretado la suspensión de las licencias relativas a los expedientes de los proyectos de plantas fotovoltaicas a la espera de ... la resolución definitiva de la Junta de Andalucía sobre los recursos de revisión presentados.

Esta medida provisional afirma que es completamente ajustada a la legalidad. «Lamentablemente, algunas personas han hecho un uso interesado, malintencionado y engañoso de esta resolución», oorque señla que han presentado ante la opinión pública esta decisión como algo distinto a su verdadera naturaleza, «aun siendo conscientes de que la responsabilidad está en la Junta de Andalucía de si admite o no a trámite los recursos, algo que ocultan deliberadamente para seguir confundiendo a la ciudadanía respecto a cómo se están desarrollando los procedimientos legales», argumenta.

El Consitorio loperano afirma que se están produciendo amenazas y presiones a la alcaldesa para que adopte decisiones que contravienen la ley, basadas únicamente en criterios de oportunidad. «Queremos reiterar que cualquier actuación basada en estos criterios de oportunidad y no de legalidad, serían actuaciones al margen de la ley y que, de llevarse a cabo, tendría consecuencias penales para la Alcaldesa, como las ya comunicadas por parte de la empresa promotora de las plantas fotovoltaicas», razona.

El Ayuntamiento de Lopera va a iniciar las medidas legales necesarias para proteger a la alcaldesa y garantizar el respeto y la seguridad que merece como persona y representante pública.