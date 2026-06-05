El Ayuntamiento de Lopera crea la Mesa de seguimiento y defensa de la atención residencial'

El Ayuntamiento crea la 'Mesa de seguimiento y defensa de la atención residencial de Lopera' con el objetivo de escuchar, compartir propuestas y buscar soluciones ... a la situación de la residencia, desde el diálogo y la participación de todas las partes implicadas. Esta Mesa pretende ser un espacio en el que participen familiares de residentes, trabajadores, representantes de la empresa, asociaciones e instituciones, ya que se ha invitado también a la Junta de Andalucía a participar al tener la competencia principal sobre las residencias de mayores.

El equipo de gobierno acordó la creación de este espacio de diálogo y debate tras conocer de primera mano, y tras varias reuniones de la alcaldesa Carmen Torres con la dirección y trabajadores/as de la residencia, las preocupaciones que existen debido a la decisión de la Congregación de Hermanas Hospitalarias de dejar la gestión de la Residencia de Mayores de Lopera.

El Ayuntamiento de Lopera considera que se trata de un asunto de especial sensibilidad social para el municipio, como es la atención y bienestar de las personas mayores usuarias de dicho centro, de ahí su voluntad de realizar un seguimiento institucional respecto a la situación de la residencia y de los servicios asistenciales vinculados a la misma, con el objetivo común de defender la adecuada atención a las personas mayores y favorecer soluciones que contribuyan a la estabilidad del servicio.

La Residencia de Mayores de Lopera está gestionada desde hace décadas por la Congregación de Hermanas Hospitalarias de Jesús Nazareno, Franciscanas, en un inmueble situado en el centro del pueblo que fue donado por la Familia Valenzuela Rodríguez, y restaurado y adaptado por esta Congregación. Actualmente cuenta con 25 plazas residenciales, todas ellas privadas.

Finalmente, el Ayuntamiento reitera su compromiso de colaboración con las administraciones competentes, y pide responsabilidad de todos para velar por el interés general del municipio y la protección de las personas usuarias del centro.