El Ayuntamiento de Lopera consigue 700.000 euros del Gobierno de España para arreglar caminos rurales

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Lopera ha conseguido una subvención de 700.000 euros procedente del Gobierno de España destinada al arreglo y ... mejora de distintos caminos rurales. La actuación permitirá intervenir en el Camino del Río, Marmolejo, Alamedilla, Cruz de San Roque, Camino Alto, Viña Morente, Encinas y Camino Jaén, entre otros.

La concejala de Agricultura, Isabel Uceda, ha puesto en valor la importancia de estos fondos, tanto por la cuantía obtenida como por su repercusión directa en el campo. Las actuaciones permitirán recuperar caminos que han sufrido un importante deterioro, agravado por los últimos temporales, y devolverlos a unas condiciones adecuadas de uso y seguridad.

«Hemos conseguido 700.000 euros para Lopera que van a convertirse en mejoras reales para quienes trabajan nuestra tierra cada día, nuestros agricultores. Detrás de una subvención de esta importancia hay mucho trabajo: preparar proyectos, buscar convocatorias y defender que los recursos lleguen a nuestro municipio», ha señalado Uceda.

La mejora de todos los caminos rurales es una prioridad para el Gobierno municipal, especialmente ahora, a poco tiempo de que comience la campaña de la aceituna. «Sabemos lo importantes que son estas vías para el día a día de nuestros agricultores y para el paso de maquinaria y vehículos de trabajo. Los caminos rurales en Lopera lo son todo. Cuando un temporal los deteriora, nuestra obligación es buscar soluciones y recursos para recuperarlos cuanto antes y ponerlos de nuevo al servicio de nuestros agricultores», ha afirmado.

Uceda ha subrayado además que la obtención de esta ayuda permite afrontar una inversión de gran envergadura sin que todo el esfuerzo recaiga sobre las arcas municipales ni los vecinos y vecinas de Lopera. «Gobernar también consiste en saber buscar oportunidades para el pueblo y conseguir que el dinero de otras administracioneEl equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Lopera ha conseguido una subvención de 700.000 euros procedente del Gobierno de España destinada al arreglo y mejora de distintos caminos rurales. La actuación permitirá intervenir en el Camino del Río, Marmolejo, Alamedilla, Cruz de San Roque, Camino Alto, Viña Morente, Encinas y Camino Jaén, entre otros.

La concejala de Agricultura, Isabel Uceda, ha puesto en valor la importancia de estos fondos, tanto por la cuantía obtenida como por su repercusión directa en el campo. Las actuaciones permitirán recuperar caminos que han sufrido un importante deterioro, agravado por los últimos temporales, y devolverlos a unas condiciones adecuadas de uso y seguridad.

«Hemos conseguido 700.000 euros para Lopera que van a convertirse en mejoras reales para quienes trabajan nuestra tierra cada día, nuestros agricultores. Detrás de una subvención de esta importancia hay mucho trabajo: preparar proyectos, buscar convocatorias y defender que los recursos lleguen a nuestro municipio», ha señalado Uceda.

La mejora de todos los caminos rurales es una prioridad para el Gobierno municipal, especialmente ahora, a poco tiempo de que comience la campaña de la aceituna. «Sabemos lo importantes que son estas vías para el día a día de nuestros agricultores y para el paso de maquinaria y vehículos de trabajo. Los caminos rurales en Lopera lo son todo. Cuando un temporal los deteriora, nuestra obligación es buscar soluciones y recursos para recuperarlos cuanto antes y ponerlos de nuevo al servicio de nuestros agricultores», ha afirmado.

Uceda ha subrayado además que la obtención de esta ayuda permite afrontar una inversión de gran envergadura sin que todo el esfuerzo recaiga sobre las arcas municipales ni los vecinos y vecinas de Lopera. «Gobernar también consiste en saber buscar oportunidades para el pueblo y conseguir que el dinero de otras administraciones llegue a Lopera. Nuestro objetivo es aprovechar cada posibilidad de financiación para resolver problemas, mejorar servicios y seguir avanzando», ha añadido.s llegue a Lopera. Nuestro objetivo es aprovechar cada posibilidad de financiación para resolver problemas, mejorar servicios y seguir avanzando», ha añadido.