El Ayuntamiento de Lopera apela a la legalidad en el tema de las plantas foltovoltaicas

El Ayuntamiento de Lopera indica que la decisión del juzgado de archivar la causa penal al descartar la existencia de delito de prevaricación ambiental y ... contra la fauna, refuerza su postura que siempre ha mantenido en su actuación con el riguroso cumplimiento de la ley.

El Consistorio loperano reafirma con esta decisión judicial que su actuación en las plantas fotovoltaicas se ajustó plenamente a la legalidad y confirma que siempre dijo la verdad a los agricultores. «Este Ayuntamiento siempre ha actuado con un escrupuloso cumplimiento de la legalidad y conforme a los informes y autorizaciones favorables de la Junta de Andalucía». Afirma, que en el caso de que hubiera posibles irregularidades en la evaluación ambiental, el juzgado deja abierta la puerta para que se diriman en la jurisdicción contencioso-administrativa, no en la penal, y contra la Junta de Andalucía, no contra el Ayuntamiento.

El Ayuntamiento de Lopera quiere manifestar su absoluto respeto a las decisiones judiciales y sigue defendiendo con «total transparencia» y responsabilidad la legalidad de todas sus actuaciones, a pesar de las afirmaciones que ahora se demuestran que fueron infundadas, de comisión de delitos penales, vertidas por personas vinculadas a la Plataforma contra las Megaplantas Solares y a SOS Rural.

Durante estos años, las acusaciones vertidas han generado dudas e incertidumbre entre la ciudadanía y los agricultores. Sin embargo, el juzgado ha acreditado que no se ha cometido delito alguno, tal y como afirmaban en un intento de manipular la opinión sobre actual equipo de gobierno del PSOE.

El Ayuntamiento de Lopera reitera su compromiso con la máxima transparencia en la gestión pública, el respeto escrupuloso a la ley y la defensa del interés general de nuestros vecinos y vecinas. Sabemos que lo que nuestra gente necesita no son polémicas ni enfrentamientos estériles, sino estabilidad, apoyo y soluciones reales a sus problemas.