Arjona transformará su conjunto histórico con la celebración del 17 al 19 de julio de las XXI Veladas Nazaríes

Arjona transformará su conjunto histórico con la celebración de las XXI Veladas Nazaríes, que tendrán lugar del 17 al 19 de julio próximos en esta ... localidad y que se llevan a cabo en honor a uno de sus vecinos más destacados, el Rey Alhamar, fundador de la dinastía nazarí. La vicepresidenta tercera y diputada de Cultura y Deportes, África Colomo, ha presentado junto al concejal de Turismo de esta localidad, Manuel José Relaño, este evento que forma parte del programa de animación turística Vive Castillos y Batallas de la Diputación Provincial de Jaén.

Colomo ha destacado la consolidación de estas veladas que «después de más de 20 años celebrándose son capaces de emocionar a quienes las descubren por primera vez y de ofrecer nuevas experiencias a todos los que regresan año tras año a Arjona». Este evento «no es una recreación histórica sin más, sino una manera de vivir el patrimonio, una invitación a recorrer las calles de Arjona desde otra mirada, a comprender su historia y a descubrir el legado de una ciudad que fue cuna de la dinastía nazarí y que conserva un patrimonio excepcional», ha remarcado la vicepresidenta tercera y diputada de Cultura y Deportes.

A lo largo de tres jornadas, entre el 17 y el 19 de julio, «el conjunto histórico de Arjona se transforma en un gran escenario al aire libre donde conviven la danza, la música, el teatro, la artesanía, la gastronomía, visitas guidas y una programación pensada para todos los públicos que van a convertir al patrimonio en una experiencia compartida», ha apuntado África Colomo.

En esta misma línea, Manuel José Relaño ha destacado que, durante la celebración de este evento, «Arjona y su conjunto monumental se transforma para dar vida a una de las etapas más importantes de nuestro municipio y el rey Alhamar podrá pasear por nuestras calles en unas jornadas que se iniciarán con un pasacalles compuesto por vecinos y vecinas de nuestra localidad que nos guiará hasta la Plaza de Santa María».

Esta plaza será el epicentro de estas veladas, que contemplan en su programación un campamento militar andalusí, degustaciones gastronómicas, visitas guiadas, bailes de la época con un ballet de más de cien niños y niñas de Arjona, un mercado típico medieval compuesto por asociaciones y colectivos de esta localidad o la presencia, el próximo 19 de julio, de la Asociación Cultural de Moros y Cristianos de Carchelejo. A estas iniciativas se sumarán teatralizaciones históricas, atracciones infantiles, talleres de cerámica y espectáculos de magia y humor, entre otras actividades.