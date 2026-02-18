Arjona acoge encuentro comarcal sobre la plataforma de turismo inteligente

El municipio de Arjona ha acogido el último de los encuentros comarcales que ha organizado la Diputación de Jaén para presentar la plataforma digital PID ... Jaén Turismo Inteligente, un proyecto que impulsa la Administración provincial y que está financiado con los fondos europeos NextGenerationEU del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España. El vicepresidente primero y diputado de Relaciones Institucionales, Juan Latorre, acompañado de la diputada de Gobierno Electrónico y Régimen Interior, Inés Arco, ha participado esta mañana en la jornada informativa en la que han tomado parte empresarios del sector turístico en la comarca de La Campiña, así como miembros de los ayuntamientos de esta zona de la provincia.

«Estamos ante el proyecto más ambicioso que en el ámbito turístico desarrolla la Diputación Provincial de Jaén, en el que invertimos más de 4,6 millones de euros, con el que perseguimos por un lado, incorporar la tecnología y el uso de datos al sector turístico provincial, y por otro, que Jaén se integre a la Red de Destino Turísticos Inteligentes con dos productos turísticos fundamentales como son el oleoturismo y los parques naturales», ha destacado Latorre. En este sentido, el vicepresidente primero de la Diputación ha subrayado que con esta plataforma «perseguimos mejorar la experiencia del visitante, de todas aquellas personas que deciden venir hasta la provincia de Jaén para disfrutar de sus servicios turísticos».

Con respecto a estos encuentros comarcales, Latorre ha puesto el acento en la importancia de que conozcan este proyecto «los verdaderos protagonistas del sector, los ayuntamientos y el tejido empresarial, cuya colaboración e implicación es imprescindible». En su intervención, también ha recordado que la marca 'Jaén Paraíso Interior' cumple el año que viene tres décadas, «30 años al servicio del turismo en la provincia en los que se han creado y mejorado los servicios turísticos, se ha recuperado la historia y el patrimonio como oportunidad de presente y de futuro, se ha diversificado la oferta y se ha consolidado el turismo como un sector estratégico para el territorio».

Prueba de este crecimiento son los datos del pasado 2025, que cerró con récord de visitantes «con más de 1,2 millones de personas, que además califican su experiencia en nuestra provincia con un sobresaliente, por lo que podemos afirmar que el turismo se ha convertido en el presente y en el futuro, en un sector que favorece el desarrollo económico y territorial de toda la provincia de Jaén».

PID Jaén Turismo Inteligente sitúa al territorio en el centro de la toma de decisiones, mejorando la planificación, la experiencia del visitante y el impacto positivo del turismo en la economía local. A través de la innovación, el uso inteligente de los datos y la cooperación institucional, la provincia de Jaén avanza hacia un modelo de gestión turística más eficiente, competitivo y alineado con las nuevas formas de viajar.