JUAN LATORRE E INÉS ARCO. D. J.
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Financiado por la Unión Europea - NextGeneration EU

Arjona acoge encuentro comarcal sobre la plataforma de turismo inteligente

DIPUTACIÓN PROVINCIAL ·

El vicepresidente primero y diputado de Relaciones Institucionales ha participado en esta jornada en la que se ha expuesto este proyecto al sector turístico de La Campiña

ANDÚJAR IDEAL

ARJONA

Miércoles, 18 de febrero 2026, 18:12

El municipio de Arjona ha acogido el último de los encuentros comarcales que ha organizado la Diputación de Jaén para presentar la plataforma digital PID ... Jaén Turismo Inteligente, un proyecto que impulsa la Administración provincial y que está financiado con los fondos europeos NextGenerationEU del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España. El vicepresidente primero y diputado de Relaciones Institucionales, Juan Latorre, acompañado de la diputada de Gobierno Electrónico y Régimen Interior, Inés Arco, ha participado esta mañana en la jornada informativa en la que han tomado parte empresarios del sector turístico en la comarca de La Campiña, así como miembros de los ayuntamientos de esta zona de la provincia.

