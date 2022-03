La ampliación del grupo Piña en Marmolejo desata la polémica política en Andújar

La decisión de la empresa Luis Piña de ejecutar su ampliación en la vecina localidad de Marmolejo, ha desempolvado la polémica por el 'frustrado' desarrollo industrial en el municipio.

La edil de Andalucía Por Sí, Encarna Camacho, acusa al alcalde de incapacidad de dar solución a las demandas que planteaba la empresa «y es otro ejemplo de como el actual gobierno municipal trata a los empresarios de Andújar», deploró Camacho, quien añadió que el grupo Piña hubiera dado puestos de trabajo en una ciudad, «que pierde cada vez más habitantes y sus jóvenes tienen que buscar trabajo fuera».

El Partido Popular no entiende que el equipo de gobierno haya encontrado dentro del PGOUinstrumentos para facilitar al grupo Luis Piña la ampliación de sus instalaciones y y lo atribuye a una «incapacidad de gestión del actual equipo de gobierno».

Versión del PSOE

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Josefa Jurado, señaló en una comparecencia pública que el Gobierno municipal, «ha ofrecido todo lo que tenemos, pero lamentablemente no se han satisfecho las demandas de la empresa», incidió Jurado.

La portavoz del PSOE recordó que los problemas de suelo industrial están motivados, «porque el PP quiso hacer un bombazo inmobiliario con este tema en su día y ahora este tema es muy difícil de enmendarlo». Jurado lamentó que ahora se han vuelto a topar con el Partido Popular y con la Junta de Andalucía, «del que ahora es delegado Jesús Estrella, el mismo que por aquel entonces era el alcalde de Andújar».

Jurado acusó a la Administración autonómica de no querer trabajar en el desarrollo industrial de la recta del Sotillo, «y si no trabajamos todos en la misma dirección vamos a tener serios problemas y el ejemplo lo tuvimos en el pleno cuando el PP no apoyó una moción que pedía a la Junta de Andalucía apoyara el desarrollo de la zona, algo que no llegamos a entender», apostilló.