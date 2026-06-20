Alejo Stivel (Tequila), La Frontera y DJ Óscar de Pablos protagonizan el cartel del Lopera Rock 2026

El Ayuntamiento de Lopera ha presentado oficialmente el cartel de una nueva edición de Lopera Rock 2026, una de las grandes citas musicales del verano ... en la provincia de Jaén, que tendrá lugar el sábado día 4 de julio, a partir de las 23:00 horas, en el emblemático Paseo de Colón, con entrada totalmente gratuita.

Después del éxito alcanzado en las últimas ediciones, que congregaron a miles de asistentes y consolidaron al festival como un referente cultural de la comarca, el Ayuntamiento vuelve a apostar por un cartel de primer nivel, capaz de reunir a distintas generaciones en torno a la música en directo. La edición de 2026 estará encabezada por Alejo Stivel, la inconfundible voz de Tequila y uno de los artistas más influyentes de la historia del rock español. Junto a él actuará La Frontera, banda imprescindible del panorama nacional y autora de canciones convertidas en clásicos del rock en español. El cierre de la noche correrá a cargo de DJ Óscar de Pablos, que ofrecerá una sesión con los grandes éxitos del rock y el pop para prolongar la fiesta hasta la madrugada.

La alcaldesa de Lopera destaca que «Lopera Rock se ha convertido en una cita imprescindible para nuestro municipio. Es un evento que dinamiza la economía local, impulsa la hostelería y el comercio y proyecta la imagen de Lopera mucho más allá de nuestra provincia». El festival mantiene su carácter gratuito con el objetivo de acercar la música en directo a todos los públicos y seguir promocionando el municipio como destino cultural y turístico.