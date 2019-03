266 incidentes con algún tipo de lesión se produjeron en Andújar Los accidentes mortales en el trabajo subieron un 20% en Jaén Miguel Ángel Salazar y Francisco Cantero. / J. C. GONZÁLEZ SINDICATOS CCOO ofreció ayer los datos de siniestrabilidad laboral en la provincia de Jaén en 2018 que los calificó de «muy malos» JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ ANDUJAR CORRESPONSAL Viernes, 29 marzo 2019, 14:23

El secretario general de CCOO Jaén, Francisco Cantero, y el de Salud Laboral, Miguel Ángel Salazar, presentaron ayer en la sede local del sindicato un informe de siniestralidad laboral, en base a los datos provinciales oficiales referentes al año 2018.

Cantero significó que las cifras son muy similares a las del año 2017 «pero desde la aplicación de la Reforma Laboral en el año 2013 los accidentes laborales se han incrementado un 25%», ponderó. El sindicato está llevando a cabo acciones para tratar de paliar esta situación.

El secretario provincial de CCOO ha observado alta rotación en las plantillas, precariedad en la contratación, escasa formación «por lo que existen trabajadores que no están preparados para realizar labores específicas», constató. Cantero ha advertido que han irrumpido los riegos psicosociales con un incremento «ocho de cada diez trabajadores han reconocido estar medicados para soportar la fuerte presión laboral», denunció. Exigió la derogación de la Reforma Laboral y registro exacto de accidentes laborales «que no afloran por miedo a perder el empleo». Lamentó que no se cumpliera la Ley de Riesgos Laborales.

Mostró su pesadumbre porque los accidentes mortales se incrementaran un 20% en la provincia de Jaén en el último año. «Se han pasado de 8 de 2017 a 10 en 2018», precisó Cantero en su comparecencia. Cinco de los fallecidos son menores de 25 años. El sindicato está emprendiendo varias campañas formativas para frenar esta problemática.

Por zonas

Miguel Ángel Salazar calificó de «muy malos» los datos de siniestrabilidad laboral de 2018 en la provincia. Apuntó como causa principal de estas cifras la crisis económica. Afirmó que los accidentes se han reducido en la agricultura, «aunque los mortales han tenido mayor impacto con un 60%y en los jóvenes». Indicó que en industria se mejoran los datos «pese al incremento de los incidentes leves». Mostró su preocupación porque que duplicaran los accidentes graves en la construcción «es un sector donde se incrementa la ocupación y crece los percances», detalló. Los datos revelan que Jaén soporta un 30% de accidentes en el trabajo más que en el resto de Andalucía. La cifra es superior en un 15% cuando son mortales. Los accidentes se han reducido en La Carolina, Baeza, Jaén y Martos, sube en Linares y Úbeda y se mantienen en Bailén y Andújar, con muy leves variaciones.