El colectivo de mujeres empresarias cumple 25 años de andadura en Andújar y con perspectivas de futuro

La Asociación de Mujeres Empresarias de Andújar Adei, celebró en la tarde-noche del pasado sábado en el hotel Del Val, sus 25 años de ... andadura, donde todas sus integrantes y responsables de las distintas juntas directivas han mostrado tenacidad, ingenio, cooperación y sacrificio para afrontar los distintos retos que se les han ido presentando en su trayectoria y convertirse en referentes en sus negocios, pese a la dura crisis económica de 2008 y a la pandemia que tuvieron que solventar. Y todo ello, lo han sabido compaginar con el cuidado y mimo de sus familias.

El acto llevó por lema '25 años impulsando juntas el presente y el futuro', con lo que esta entidad rememoró su nacimiento, que tuvo lugar el 1 de febrero de 2001. La conmemoración del pasado sábado permitió compartir un rato con las personas que han formado parte de la historia de esta asociación. La presidenta de Adei, Rosario López, indicó que hace 25 años se gestó un proyecto que ha ido creciendo gracias al compromiso, el trabajo, y sobre todo las personas, en un periodo donde han vivido cambios y momentos que les ha permitido consolidar en su aprendizaje y bagaje. «Es un honor contar con todo el apoyo por parte de las administraciones y entidades que han estado presentes en este camino», indicó López.

Durante el acto, se homenajeó a las seis presidentas que ha tenido este colectivo de féminas emprendedoras, quienes han tenido la oportunidad de lidiar con su visibilización, con varias tendencias que se han ido introduciendo en el mundo de los negocios como la irrupción de las nuevas tecnologías, las redes sociales, las nuevas técnicas de promoción y la creación de diversos colectivos empresariales relacionados con la mujer.

Homenajes

Las homenajeadas fueron Antonia Expósito, Pilar Lobatón, María Peña, Lola Sánchez, Natalia Migal y Rosario López. Mercedes Sánchez Millaruelo y Yolanda Sáez de Tejada ofrecieron en sus conferencias; técnicas y métodos de autoestima a las mujeres empresarias con unas charlas muy alentadoras y motivantes que les proporcionó dosis de ilusión y ánimo.

El Ayuntamiento de Andújar acompañó la Asociación de Mujeres Empresarias Iliturgitanas en la celebración de su 25 aniversario, una fecha muy especial donde el ente local reconoció la valentía, el esfuerzo y la iniciativa de las mujeres emprendedoras de la ciudad. Su edil de Promoción y Comercio, Juan Carlos Martínez subrayó que, «es algo gratificante tener a estas mujeres emprendedoras en la ciudad y desde luego que las seguiremos apoyando para que sigan brillando», dijo Martínez en su intervención.

La Cámara de Comercio de Andújar apoyó desde el primer momento a este colectivo de mujeres emprendedoras. Su actual presidente, Javier Camello, les ensalzó su arrojo, desenfado y valor para mantener sus iniciativas. «Han demostrado que juntas son mucho más fuertes y una capacidad de interlocución que les ha permitido llegar hasta aquí, y también un futuro más próspero», afirmó Camello. Las integrantes de Adei han sabido captar el apoyo de las administraciones y organismos. Es el caso de la Diputación Provincial de Jaén. Su diputado de Empleo y Empresa, Luis Miguel Carmona, felicitó a este colectivo por el trabajo realizado durante estos cinco lustros en los que han creado oportunidades, riqueza y empleo en esta ciudad y en su comarca. «La Diputación Provincial de Jaén ha podido estar presente en una efeméride muy importante para el tejido productivo de la ciudad de Andújar», constató Carmona, quien deseó al colectivo otros 25 años de éxitos y de prosperidad. El acto concluyó con la actuación del humorista arjonillero Lolo Segado y con un cocktail de confraternización, donde las empresarias compartieron sus inquietudes con las personas asistentes al evento, conducido por el comunicador, Manuel Moreno.