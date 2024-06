El colectivo Anduxar conmemora sus 10 años de acción cultural

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ ANDÚJAR Lunes, 10 de junio 2024, 12:13 | Actualizado 12:21h. Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

El colectivo cultural Anduxar celebró el pasado viernes en la Plaza Beato Marcos Criado (junto a la fastuosa fuente barroca) un recital poético-musical para celebrar los 10 años de su primer acto público, que realizó el día 7 de junio de 2014 en el patio interior del Palacio de los Niños de Don Gome.

Aquella actividad se denominó 'Amando las Palabras' y desde entonces, ha acumulado un sinfín de vivencias, experiencias, cientos de actividades, viajes, encuentros, talleres y convivencias, siempre llevando por bandera la amistad, la ciudad de Andújar y su andalucismo a cualquier rincón de España. En este rosario de actividades, se ha sumado al programa internacional Grito de Mujer -que condena los malos tratos-, ha homenajeado a Antonio Machado, ha creado el Certamen Internacional de Poesía Pablo Alcalde y ha aglutinado varias disciplinas artísticas.

Piano, música y arte

Este recital conmemorativo, que supuso una segunda edición de aquel 'Amando las Palabras', estuvo amenizado por la guitarra de Antonio Moreno y por la recitación de poemas por parte de integrantes de Andújar y venidos de distintas localidades. Este colectivo está integrado por 57 personas. No todos pudieron asistir, pero los asistentes leyeron poemas de quienes no acudieron. Las notas musicales del compositor y pianista, Antonio Jesús Pareja, animaron este entrañable acto, donde no faltaron integrantes del colectivo ambiental Ameco, con el que Anduxar se acaba de hermanar.

Anduxar homenajeó por su 80 cumpleaños a Pepe López, uno de los integrantes más veteranos, que a la sazón lleva dos décadas presidiendo la peña flamenca La Fuentecilla, de Guarromán. López recitó algunos poemas en la emotiva velada.

