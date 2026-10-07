El colectivo que agrupa a las empresarias llega a los 25 años

Ayer se presentó en la sede de Adei, la Asociación de Mujeres Empresarias Iliturgitanas, la gala conmemorativa por el 25º aniversario de su creación. Con ... este evento, que se celebrará el próximo 17 de octubre en los Jardines del Val y que lleva por lema '25 años impulsando juntas el presente y el futuro', esta entidad rememora su nacimiento, que tuvo lugar el 1 de febrero de 2001.

La actual presidenta de Adei, Rosario López, indicó que con esta conmemoración se quiere compartir un rato con las personas que han formado parte de la historia de esta asociación. «Hace 25 años se gestó un proyecto que ha ido creciendo gracias al compromiso, el trabajo, y sobre todo las personas, en un periodo donde hemos vivido cambios, aprendizaje y momentos que nos ha permitido consolidar en nuestro aprendizaje», dijo la presidenta.

Rosario López constató que en la gala, que empezará a las cinco y media de la tarde del sábado día 17 de octubre, se hará un repaso a la trayectoria de la asociación, «y nos servirá para reencontrarnos con personas que han sido muy importantes en estos 25 años». Esta celebración se convertirá en un acto de reconocimiento. «Queremos que sea una tarde para echar la vista atrás con orgullo y mirar hacia el futuro con ilusión», anunció.

López avanzó que se le va rendir un homenaje a las que han dedicado su tiempo y su ilusión al colectivo Adei, «y han contribuido a que se pueda celebrar al día de hoy nuestras bodas de plata», remarcó.

La diputada provincial de Igualdad y Juventud, María Dolores Ruiz, alabó en su intervención la labor que lleva realizando esta entidad desde hace un cuarto de siglo a favor del tejido económico y social de Andújar. En este sentido, enfatizó que se ha convertido en referente para muchas mujeres, «porque no es fácil emprender como mujer, alcanzar puestos de responsabilidad y mantener la conciliación laboral y familiar». Por ello, valoró que en esta gala se vaya a reconocer a muchas mujeres que fueron pioneras hace 25 años construyendo esta asociación.

Compromiso y valentía

El concejal de Promoción y Comercio, Juan Carlos Martínez, ensalzó la valentía y el compromiso con Andújar de las integrantes del colectivo Adei. «Está formado por mujeres emprendedoras que tienen muchas iniciativas y con una serie de proyectos todavía por desarrollar», alabó. El edil animó a las integrantes del colectivo Adei a seguir en esta línea.

La gerente de la Cámara de Comercio e Industria de Andújar, Ana Peña, ponderó que el apoyo que reciben estas mujeres es fruto del trabajo bien hecho. «Representan con tesón a varios sectores económicos de la ciudad, y aparte de ser tenaces y valientes, tienen que afrontar esa conciliación con la familia, que a veces es tan difícil conseguir y la igualdad por la que han luchado en estos 25 años de historia».

Peña recordó que integrantes de este colectivo han sido referentes en sus negocios y han propiciado, bajo su opinión, retener el talento y propiciar el relevo generacional. La Cámara de Comercio de Andújar colabora en distintos proyectos con la asociación Adei, «siempre nos han tendido la mano, por lo que hay que continuar en este camino», animó.

Ana Peña también señaló que Adei está consiguiendo visibilizar a las mujeres emprendedoras en la sociedad y destacó como se implican con los colectivos empresariales de la provincia de Jaén.

El director de la oficina de la Caja Rural de Jaén en Andújar, Eloy Martín, resaltó su compromiso con el tejido asociativo y ahondó en la importancia y en el hito que supone cumplir 25 años. «La esperanza de vida de una empresa en España no llega a los nueve años y en este caso hay empresarias de este colectivo que superan con creces esta cifra», de ahí que elogiara la trayectoria de estas autónomas.

Bajo el parecer de Martín este hecho representa, «el buen hacer, sacrificio de las mujeres emprendedoras de Andújar y de toda la comarca». Agradeció el apoyo que le dispensan las entidades y administraciones a la asociación Adei, de la que alabó la constancia de cada una de sus socias.