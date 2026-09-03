La ciudad de Andújar se halla inmersa en su Feria de Septiembre

La ciudad iliturgitana ya se halla inmersa en sus ensoñadoras y vibrantes Feria y Fiestas de Septiembre en honor a San Eufrasio, que se van ... a extender hasta el próximo martes día 8 de septiembre.

La programación ha arrancado este jueves por la mañana con la tradicional sardinada en la Plaza de Abastos. Ya en la media noche, se procederá el encendido del alumbrado extraordinario y a la inauguración de la nueva portada de la Feria. Un poco antes, tendrá lugar la convivencia con los usuarios del Servicio de Ayuda a Domicilio, habrá precios reducidos en las atracciones, pasacalles con música y batucada, la segunda edición de la Noche de Volantes, organizada junto a la Federación de Peñas, que contó con las actuaciones de Ecos de Sierra Morena y Sebastián Vilches, mientras que la Caseta Municipal acogióla actuación de Jardín Sur y Bailongos de Sierra Morena.

La Concejalía de Mujer e Igualdad vuelve a poner en marcha durante la Feria el Punto de Lactancia, un recurso dirigido a facilitar que las familias con bebés puedan disfrutar de las fiestas y atender con comodidad las necesidades de los más pequeños. El espacio estará disponible durante los seis días de Feria, en horario ininterrumpido de 14:00 a 04:00 horas, en el edificio de Protección Civil.

Buena acogida en 2025

El Punto de Lactancia se puso en funcionamiento por primera vez el pasado año y, tras la buena acogida recibida por parte de las familias, el Ayuntamiento ha decidido consolidarlo como un recurso durante la Feria. El espacio está preparado para que las familias puedan dar el pecho o el biberón, cambiar el pañal, calmar al bebé, descansar o disponer de un lugar tranquilo cuando el pequeño lo necesite.

La concejala de Mujer e Igualdad, Rosa Sola, ha destacado que esta iniciativa permite que las familias puedan acudir a la Feria sin que el cuidado de un bebé suponga una limitación. El Ayuntamiento cuenta para la puesta en marcha de este espacio con la colaboración de los voluntarios y voluntarias de Protección Civil, que han cedido sus instalaciones para que puedan ser utilizadas por las familias durante la Feria. También participa AMARCOM, cuya colaboración contribuye a adaptar el recurso a las necesidades de las familias y a promover el apoyo a la lactancia.

Junto al Punto de Lactancia, el Consistorio volverá a contar durante la Feria con el Punto Violeta, una iniciativa que se desarrolla desde 2023 para ofrecer información, sensibilización, prevención y atención ante posibles situaciones de acoso, violencia o discriminación. El Punto Violeta estará operativo el sábado 5, de 21:30 a 00:30 horas, y el domingo día 6 de 17:30 a 23:30 horas, ofreciendo información, orientación y acompañamiento. Dentro de las medidas de prevención, se facilitarán también tapa vasos, destinados a proteger las bebidas y contribuir a prevenir posibles situaciones de sumisión química. La concejala de Mujer e Igualdad, Rosa Sola, ha señalado la Feria debe convertirse en un espacio para disfrutar, bailar y convivir, pero también un espacio donde las familias encuentren recursos y, «donde cualquier persona que pueda sentirse insegura sepa que tiene un lugar al que acudir».