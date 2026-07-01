El cartel de la Virgen del Carmen hace un viaje en el tiempo

Óscar Menéndez-Quintana García es el autor del cartel de la festividad de la Virgen del Carmen, donde hace un viaje en el tiempo porque ... refleja a la Virgen del Carmen que procesionaba en la ciudad a principios del siglo XX y que era conocida popularmente como la 'virgen jazminera'. Esta imagen se veneraba en Santa Marina, para pasar después a la parroquia de Santa María la Mayor.

El acto de la presentación de la obra tuvo lugar en el salón de actos de la Casa Municipal de Cultura, donde este viernes día 3 de julio, Eva María Soto oficiará el pregón a partir de las nueve de la noche.

El cartel y el pregón preludiarán los cultos que comenzarán el día 8 de julio con el triduo en honor a la Virgen de la Carmen en la iglesia de Santiago Apóstol de la Lagunilla, que se extenderá hasta el viernes día 10 de julio, donde se celebrará la ofrenda floral.

El domingo día 12 de julio, a las 10 de la mañana se celebrará la Función Principal de Instituto, que concluirá con el besamanos a la Virgen del Carmen. El jueves día 16 tendrá lugar la procesión por su barriada de la Lagunilla, el entorno de la plaza de toros y la Corredera de Capuchinos,