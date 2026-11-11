El cambio de contenedores dispara las críticas y quejas en Andújar

La instalación de los nuevos contenedores, ha intensificado las críticas de la ciudadanía y de los grupos de la oposición, que han obligado al equipo ... de gobierno a dar sus explicaciones. El presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales Alcazaba, Francisco Expósito, ha indicado a IDEAL que el tema de la limpieza acapara la principal queja de los colectivos vecinales que están representados en la federación. «Recuerdo que el equipo de gobierno empezó muy fuerte con este tema y después lo ha ido dejando», señala.

El portavoz municipal de Izquierda Unida- Podemos, Juan Francisco Cazalilla, indica que el problema ha llegado a la hora de implementar el cambio de los nuevos por los ya establecidos. «Donde el Ayuntamiento ha cambiado la ubicación de algunos de ellos en sitios donde puede suponer un problema de seguridad para vehículos y viandantes, así como la reducción de la capacidad total de almacenamiento, lo que ha dado lugar a contenedores rodeados de bolsas de basura», reseña.

Cazalilla añade que esta reducción de la capacidad de almacenamiento, se ha dado en zonas céntricas, donde el actual equipo de gobierno, «en lugar de hacer más efectivo el sistema de recogida para mejorar el impacto visual de los mismos, ha retirado contenedores, y por ende reducido la capacidad de almacenaje, porque donde antes había tres contenedores, han sido sustituidos por solo uno», explica.

Por su parte, el portavoz municipal del PSOE, Manuel Vázquez, acusó ayer en una comparecencia pública al equipo de gobierno de una falta de planificación del equipo de gobierno en la renovación de los contenedores. «La ubicación inadecuada de los nuevos depósitos, sobre acerados, aparcamientos y calzadas se une a la insuficiente dotación tras la sustitución de los antiguos contenedores», criticó. Vázquez dijo que esta medida llega, mal y tarde, «pues siendo una de las promesas estrella del Partido Popular ha tardado casi cuatro años en materializarse, demostrando que el único interés del equipo de gobierno es el de la fotografía y la propaganda». El PSOE pide un estudio pormenorizado del impacto y viabilidad de la sustitución de los contenedores, así como la reposición inmediata de los recipientes perdidos en zonas de gran volumen residencial.

Versión del gobierno

El concejal de Medio Ambiente, Emilio Rodríguez, apuntó ayer a IDEAL que el nuevo cambio en el servicio de limpieza necesita de unos reajustes con el paso del tiempo. Confirmó que ya están todos los recipientes bien ubicados y constató que se han reforzado algunas zonas con un segundo contenedor.

El edil añadió que con la nueva ubicación de los contenedores solo hay que andar unos metros más que antes para depositar la basura en algunos casos. «Con los nuevos contenedores hemos duplicado la capacidad de recogida de y solo pedimos paciencia, porque en unos días todo estará solucionado», garantiza.