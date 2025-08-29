La Cámara de Comercio de Andújar familiarizará a 10 empresas jienenses con la IA

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ ANDÚJAR Viernes, 29 de agosto 2025, 12:48 Comenta Compartir

La Cámara de Comercio de Andújar desarrolla las Mentorías en IA para empresas dentro del Proyecto PotencIA con la financiación de Diputación Provincial de Jaén, lo que va a permitir que 10 empresas jienenses obtengan asesoramiento gratuito en Inteligencia Artificial para aumentar su competitividad.

Un total de siete son las empresas beneficiarias de Andújar, además de Castillo de Locubín, Alcaudete y Alcalá la Real y se dedican a la orfebrería, a la venta de AOVES, a la optometría, a la cerrería, la hostelería, al calzado y al mundo de la psicología.

A mediados del mes de septiembre, las empresas comenzarán su participación en el proyecto divido en tres fases, En la primera se procederá al diagnóstico inicial personalizado de cada empresa, con una entrevista virtual con responsables y trabajadores técnicos de la empresa. Los responsables de esta iniciativa evaluarán el nivel de digitalización actual, los procesos operativos clave, las herramientas tecnológicas en uso, el grado de apertura al cambio y formación del equipo y el nivel de madurez digital más el potencial en IA.

En la segunda, se procederá al informe de evaluación personalizado, con la elaboración de un documento breve y claro que contempla un análisis del nivel de adecuación tecnológica, recomendaciones de áreas donde la IA puede aportar valor.

Contacto con proveedores

Ya en la tercera fase, se producirá la reunión presencial con la empresa para explicar el informe y resolver dudas y done se establecerá una conexión con posibles proveedores y el traslado de soluciones tecnológicas.

Este proyecto tiene como objetivo acercar la Inteligencia Artificial al sector productivo empresarial para optimizar procesos, reducir costes, mejorar la calidad del servicio, aumentar la productividad, generar nuevos productos, personalizar la atención al cliente o crear valor añadido, entre otros.

A través del proyecto 'PotencIA: La Inteligencia Artificial como impulso a las empresas jienenses' el ente cameral andujareño, con la financiación de Diputación de Jaén, promueve el acercamiento y profundización en la Inteligencia Artificial a lo largo de numerosas acciones como reuniones con representantes del tejido empresarial, institucional y formativo provincial. También organizará próximamente seminarios de fomento empresarial y la asistencia a una feria o evento relacionado con la IA.